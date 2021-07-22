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  4. Kocaeli'de dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar

Kocaeli'de dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar

22.07.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzmek için kayalıklardan girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve orada mahsur kalan şahıs vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bölgede bulunan kayalıklardan denize girdi.

KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Denizde dalgalara kapılan şahıs boğulma tehlikesi yaşarken, olayı gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu. Kayalıklarda dalgalarla birlikte sürüklenen şahıs vatandaşlar tarafından uzatılan havluya tutundu. Daha sonra vatandaşlar, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı çekerek denizden çıkarttı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Kocaeli
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