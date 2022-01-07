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  4. Kocaeli'de faciadan dönüldü! 4 kişilik aile, araçtaki yangını fark edip canlarını kurtardı

Kocaeli'de faciadan dönüldü! 4 kişilik aile, araçtaki yangını fark edip canlarını kurtardı

07.01.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki yangında adeta faciadan dönüldü. Otomobilinden çıkan dumanları fark edip araçtan inen 4 kişilik aile ölümden döndü. Alev alev yanan otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de faciadan dönüldü! 4 kişilik aile, araçtaki yangını fark edip canlarını kurtardı

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi 608/2 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rıdvan K. isimli sürücü, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, yaşadığı evin yakınlarında araç içinden duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine eşini uyaran sürücü çocuklarını da alarak araçtan indi.

OTOMOBİL ALEV ALDI

4 kişilik ailenin araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev alev yanmaya başladı. Rıdvan K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin her yerini saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında araçta bulunan LPG tankının patlamaması büyük bir felaketin önüne geçerken, otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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yangın Kocaeli
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