Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, okula giderek müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan evli ve iki çocuk babası Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle öğrenci F.Ç. gözaltına alındı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, hastaneye giderek bilgi aldı.

Olayı duyan öğretmen ve öğrenciler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, öğrenci tarafından bıçaklanan müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, kolluk görevlilerinin hemen olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, okulun ikinci katındaki odasında yerde yaralı vaziyette bulunması üzerine, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Okulun 11. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan F.Ç'nin de aynı odada elinde bıçakla bulunduğu görülmüştür. Hastaneye sevki sağlanan Necmeddin Kuyucu'nun sol karın, sağ omuz bölgesi ile sağ kolundan yaralandığı anlaşılmış olup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmış, suça sürüklenen çocuk F.Ç hakkında gözaltına alma talimatı verilmiş, soruşturma halen devam etmektedir."

Açıklamada, F.Ç'nin, ocak ayında okul disiplin kurulu kararıyla 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edildiği belirtilerek, bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. (AA)

