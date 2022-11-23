Kocaeli'de okullar tatil mi? Depremden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi? Son dakika açıklaması

Kocaeli'de okulların tatil olup olmadığı tüm vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kocaeli'de okullar tatil mi? Depremden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Bu depremin ardından tatil haberleri de gelmeye başladı.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce ve Sakarya'da tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Düzce'de aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da ise eğitim öğretim devam ediyor.

Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmediği konusunda ise güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



