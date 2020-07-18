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Kocaeli'de TIR minibüse çarptı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 02:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın tur şirketine ait minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle şoka giren bazı yolcular ambulans içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM yolu Körfez gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit yönetimindeki TIR, Mustafa Sağlam'ın kullandığı tur şirketine ait minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahalede bulundu.

BAZI YOLCULAR GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Yaralanan bazı yolcular şoka girerek ambulans içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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