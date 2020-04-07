HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit kullanılmaya devam ediyor

Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit kullanılmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 14:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi ile İstanbul’un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçidi kullanan yüzlerce kişi, koronavirüs tedbirlerine rağmen her gün 2 il arasında geçiş yapıyor.

Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit kullanılmaya devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak’a giriş çıkışlar, 3 Nisan'dan itibaren 15 gün süre ile yasaklandı. Ancak Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi arasındaki üst geçit, geçişlerin yasaklandığı İstanbul ile Kocaeli’ni birbirine bağlıyor.

Her gün Kocaeli’de yaşayan birçok kişi, bu üst geçidi kullanarak, Şifa Mahallesi’nde bulunan İETT garajına gidip, şehir içi otobüsler ile İstanbul’un her yerine gidebiliyor. İstanbul’da yaşayan ve Kocaeli’de işi olan kişiler de üst geçitten geçerek, toplu taşıma ile istedikleri yere ulaşabiliyor. Üst geçitte herhangi bir denetimin uygulanmadığı gözlendi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Yasaklanan maske satışı kafaları karıştırdıYasaklanan maske satışı kafaları karıştırdı
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

Diğer Haberler
Yasağa rağmen sokağa çıkan 19 yaşındaki kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı

Yasağa rağmen sokağa çıktı, "Çekmeyin babam görecek" dedi

Fatih'te kumar oynatılan kahvehaneye baskın!

Yasak olmasına rağmen böyle yakalandılar

Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Meclis Hastanesi doktorundan yeni haber

Meclis Hastanesi doktorundan yeni haber

İletişimde maske

İletişimde maske

Son dakika: Bakan Akar talimat verdi! Ordu tesislerinin kapıları sağlık çalışanlarına açıldı

Sağlık çalışanlarıyla ilgili önemli karar

Terör örgütü PKK'yı koronavirüs vurdu! Ölüler ve durumu ağır olanlar var

Terör örgütü PKK'yı koronavirüs vurdu! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.