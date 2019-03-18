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Kocaeli'nde dehşet! Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 07:43 | Son Güncelleme

Kocaeli'ndeki Karamülsel ilçesinde kuruyemiş satarak geçimini sağlayan 50 yaşındaki engelli Muktedir Çapur isimli kişi evinin önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayet olduğu düşünülen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay 23.00 sıralarında Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan Muktedir Çapur(50), evinin giriş kapısının önünde birlikte yaşadığı ve nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu.

Boğazında da kesikler tespit edildi

Çapur'un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur'un öldüğü tespit edildi. Çapur'un öldüğünü öğrenen yakınları ise şoka girdi.
Daha sonra olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede ise boğazında birden fazla bıçak darbesi olduğu tespit edildi.
Öldürülmüş olabileceğinden şüphelenilen Çapur'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA-DHA)
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Anahtar Kelimeler:
cinayet engelli

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