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Kocaeli Valiliği: Liselinin babasının intihar nedeni psikolojik (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Körfez ilçesinde İsmail D.'nin intiharıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Körfez ilçesinde İsmail D.'nin intiharıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Savcılığın açıklaması şöyle:
"Bazı internet haber sitelerinde 'Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D., kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 20 Eylül tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail D.'nin 23 Ağustos tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."

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