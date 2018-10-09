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Kocaeli'de 163 bin 485 kadına sağlık eğitimi verildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında 163 bin 485 kadın, başta meme kanseri olmak üzere kadınlarda en sık görülen hastalıklarla konusunda bilgilendirildi - Vali Hüseyin Aksoy: "Kadına yönelik şiddetten obeziteye ve normal doğumun önemine kadar birçok konuyu kapsayan bir eğitim programı sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok önemli çalışmalar ortaya konuldu"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" çerçevesinde, kentteki 163 bin 485 kadına, başta meme kanseri olmak üzere kadınlarda en sık görülen hastalıklarla ilgili eğitim verildi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, proje kapsamında hedefin en az yüzde 25'ine ulaşan ilçeler ödüllendirildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce uygulamaya geçirdikleri projeyle 163 binin üzerinde kadına eğitim vererek, hedefin yüzde 24,3'üne ulaştıklarını söyledi.

Kocaeli'de yaşayan 15-69 yaş arasındaki 671 bin kadının tamamına ulaşmayı planladıkları aktaran Aksoy, "Temel amacımız; kadınlarımızı bilinçlendirmek. Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı kanser türleri arasında meme kanseri ilk sırada geliyor. Meme kanserinde de erken teşhis çok önemli. Bunun için de kadınların kendi kendini muayene edebilecek bilgi seviyesine ulaşması ve bu konuda farkındalık oluşturabilmek adına bu projeyi başlattık." ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy, kadınları meme kanseri dışında da birçok farklı konuda bilgilendirdiklerine dikkati çekerek, "Kadına yönelik şiddetten obeziteye ve normal doğumun önemine kadar birçok konuyu kapsayan bir eğitim programı sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok önemli çalışmalar ortaya konuldu." diye konuştu.

Eğitim çalışmalarının Kocaeli'nin tüm ilçelerinde yürütüldüğünü aktaran Aksoy, bugün hedefin yüzde 25 ve üzerine çıkan ilçeleri ödüllendirdiklerini sözlerine ekledi.

- "163 bin 485 kadına ulaşıldı"

Proje içeriği hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdür Yardımcısı İnci Sobi de Kocaeli'de yaşayan 15-69 yaş arasındaki 671 bin 439 kadını hedef kitle olarak belirlediklerini kaydetti.

Proje kapsamında öncelikli olarak, kadınlarda en sık görülen meme kanserinin erken tanısında, kendi kendine muayenesini yapmayı öğretmeyi amaçladıklarını dile getiren Sobi, bunun yanı sıra katılımcılara rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri, kadın ve meme sağlığı, normal doğumun ve emzirmenin önemi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sağlıklı beslenme gibi birçok konularda eğitim verdiklerini anlattı.

Sobi, temel amaçlarının kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini arttırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sayın Valimizin eşleri Hülya Aksoy hanımefendi himayelerindeki projenin çalışmalarına 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlandı ve 163 bin 485 kadınımıza ulaşıldı. Bu da hedef kitlemizin yüzde 24,3'üne denk gelmekte. Yaptığımız eğitimler sonucunda talepte bulunan 669 kadınımız da doktorlarımız tarafından muayene edildi. Bu muayenelerin sonucunda anormal bulgu tespit edilen 67 kadınımız tanı ve tedavi için uygun merkezlere yönlendirildi."

Konuşmaların ardından şu ana kadar hedefi gerçekleştirme oranı en yüksek ilçeler açıklandı. Karamürsel yüzde 59,7 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 41,2 ile Kartepe, yüzde 36,8 ile Kandıra, yüzde 35,2 ile Gölcük, yüzde 33,3 ile Körfez, yüzde 32,5 ile Derince ve yüzde 30,6 ile Çayırova takip etti.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, proje kapsamında söz konusu ilçelerin sağlık müdürleri ve projede görev alan personele başarı belgelerini takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
kadın sağlığı

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