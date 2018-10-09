Kocaeli'de 163 bin 485 kadına sağlık eğitimi verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" çerçevesinde, kentteki 163 bin 485 kadına, başta meme kanseri olmak üzere kadınlarda en sık görülen hastalıklarla ilgili eğitim verildi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, proje kapsamında hedefin en az yüzde 25'ine ulaşan ilçeler ödüllendirildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce uygulamaya geçirdikleri projeyle 163 binin üzerinde kadına eğitim vererek, hedefin yüzde 24,3'üne ulaştıklarını söyledi.

Kocaeli'de yaşayan 15-69 yaş arasındaki 671 bin kadının tamamına ulaşmayı planladıkları aktaran Aksoy, "Temel amacımız; kadınlarımızı bilinçlendirmek. Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı kanser türleri arasında meme kanseri ilk sırada geliyor. Meme kanserinde de erken teşhis çok önemli. Bunun için de kadınların kendi kendini muayene edebilecek bilgi seviyesine ulaşması ve bu konuda farkındalık oluşturabilmek adına bu projeyi başlattık." ifadelerini kullandı.