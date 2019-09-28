HABER

Kocaeli’de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 22:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle 2 saat trafiğe kapanan yol drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 tır, bir otomobil ve bir çekicinin henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü zincirleme kaza yapması sonucunda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralılara müdahale etmek için sağlık ekiplerinin karşı şeritten ulaştığı kaza alanında 2 yönlü de trafiğe kapanınca yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafikte sürücüler kontak kapatarak kaza alanını izlemeye başladı. Kaza alanı ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de kapanan trafikte oluşan araç yoğunluğu görünüyor.

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeş, annelerinin yanında bulundu (3)Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeş, annelerinin yanında bulundu (3)
26. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film 'Nuh Tepesi'26. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film 'Nuh Tepesi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.