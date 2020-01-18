HABER
  4. Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Güney yönetimindeki 06 DN 2344 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Kocaeli’de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralıKocaeli’de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bariyer Gebze Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...

Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.