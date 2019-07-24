HABER

Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çalca Mahallesi'nde tarladan dönen Ramazan Karaduman'ın (62) kullandığı 41 HN 031 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin önüne devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altından güçlükle çıkartılan Karaduman'ın, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İncelemenin ardından Karaduman'ın cenazesi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutunDünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun
Ünlü işletmeci Günay Tuncel hayatını kaybetti (2)Ünlü işletmeci Günay Tuncel hayatını kaybetti (2)
Madalyasını mezarını ziyaret ettiği şehit kuzenine hediye ettiMadalyasını mezarını ziyaret ettiği şehit kuzenine hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kandıra Kocaeli traktör kazası: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Diyarbakır'da el yapımı patlayıcılı saldırı: Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Son dakika: Artvin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı!

Adana Valiliği'nden sahte içki açıklaması

6 kişinin tedavisi sürüyor!

Son dakika: Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lı teröristler örgütteki çözülüşü anlattı

Teslim olan PKK'lı teröristler tek tek anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.