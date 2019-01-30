HABER

Kocaeli’de FETÖ/PDY şüphelisi 19 askeri personel adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan çoğu aktif görevde 19 askeri personel adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17’si aktif görevde olmak üzere toplam 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan çoğu aktif görevde 19 askeri personel adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17’si aktif görevde olmak üzere toplam 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van’da şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KOM tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10’u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş toplam 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan biri dün, 18’i ise bu sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Firari olan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerinin yaptıkları kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranması olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi B.A. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldüİzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.