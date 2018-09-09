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Kocaeli'de İmar Barışı'nı suistimal eden 87 yapı yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arazide ve uydu fotoğrafları üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarla İmar Barışı yasasının geçerli olduğu tarihten sonra yapıldığı tespit edilen 87 kaçak yapıyı yıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, İmar Barışı yasasının geçerli olduğu tarihten sonra yapıldığı tespit edilen 87 kaçak yapı yıkıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İmar Barışı yasası ile ilgili vatandaşların bilgilendirmeye devam edildiği, bu konuda suistimallere de izin verilmediği belirtildi.

Yasanın geçerli olduğu 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapılarla ilgili çalışma gerçekleştirilirken, bu tarihten sonra yasadan faydalanma düşüncesiyle yapılan yeni kaçak yapıların Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri iş birliğiyle tespit edilerek yıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7143 sayılı İmar Barışı yasasının geçerli olduğu tarihten sonra Dilovası, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde kaçak yapılaşma gözlendi. İlçe belediyeleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarla gerek arazide gerekse uydu fotoğrafları üzerinden tespit edilen yapılar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Bu kapsamda Kandıra'da 54, Dilovası'nda 32, Kartepe'de 1 kaçak yapı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tahliye edilerek yıkıldı."

Açıklamada, tespit edilen kaçak yapılarda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra insan ve eşya tahliyesi sağlanarak yıkım işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

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imar barışı kaçak yapı yıkımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

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