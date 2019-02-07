HABER

Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'ndeki kavşakta, Sait Kıngır idaresindeki 54 SK 909 otomobille Murat Yakalı yönetimindeki 41 PV 053 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada sürücü Kıngır ile yanındaki Zeynep Naz Kıngır araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan kişiler, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar Sait Kıngır, Zeynep Naz Kıngır, Murat Yakalı, eşi Eda Yakalı ve ismi öğrenilemeyen çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Öğrenciler diplomalarına kavuştuÖğrenciler diplomalarına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başiskele Kocaeli trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.