HABER

Kocaeli’de Yüksek Sadakat rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin ilk gününde Yüksek Sadakat sevenleri ile buluştu.Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat, Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin ilk gününde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin ilk gününde Yüksek Sadakat sevenleri ile buluştu.
Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat, Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin ilk gününde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Konserde gördükleri yoğun ilgiye teşekkür eden Yüksek Sadakat Grubu üyeleri, Kocaeli’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Sanatçılara çiçek takdim eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Bir etkinliği azimle, kararlılıkla, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe olan inancınızla her şartta ve her koşulda her zaman beraberce sürdürüyoruz. Kocaeli halkı olarak bir bütünüz, tek yüreğiz. Çünkü hepimizin içinde aynı Kocaeli sevgisi, aşkı var. Kocaeli demek mutlu şehir demektir” dedi.
Kocaeli’nin spor, kültür ve sanatın, tarihin güzelliğini yaşayan bir kent olduğunu vurgulayan Çakmak, “Kocaeli demek Türkiye demektir, dünya demektir. Bu birlik ve beraberliğimizle tüm Türkiye’ye örnek olduğumuz inancındayım. Barışı, sevgiyi, hoşgörüyü anlatma fırsatını bulduğumuz festivallerimizin daha nice yıllar, bizi birbirimize bağlamaya devam etmesini temenni ediyor, sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Festivalin ikinci günü Ceza, üçüncü günü İlyas Yalçıntaş ve son gün ise Mahzar-Fuat-Özkan hayranlarıyla buluşacak.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Balıkesir’de 60 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteği ile yenilendiBalıkesir’de 60 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteği ile yenilendi
Eşi Trabzonlu olan Buse Terim ilk kez geldiği Trabzon’da ilgi odağı olduEşi Trabzonlu olan Buse Terim ilk kez geldiği Trabzon’da ilgi odağı oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Gisele'in de seks kaseti çıktı!

Gisele'in de seks kaseti çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.