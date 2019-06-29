Kocaeli’nin sahilleri 6. mavi bayrağı aldı

Temizlik çalışmaları ile sahillerin doğal güzelliklerinin ön plana çıktığı Kocaeli’de çalışmaların ödülü olan 6. mavi bayrak, düzenlenen törenle Kandıra ilçesinde bulunan Miço koyuna çekildi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan ‘Miço koyu kadınlar plajı’ Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirttiği 33 koşulu tamamlanıp mavi bayrağını teslim aldı. Alınan bu bayrakla birlikte Kocaeli’nde ki mavi bayrak sayısı kandıra 5 olmak üzere toplan 6 sayısına ulaştı. Türkiye’nin üçüncü, Marmara bölgesinin ise tek mavi bayraklı kadınlar plajı olan miço’da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla bayrak teslim töreni yapıldı.

Miço Kadınlar Plajı’nda gerçekleşen bayrak teslim Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve büyükşehir yöneticileri katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükakın, “Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve onlara bu vizyonu veren geçmiş dönem Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi buradan sunmayı bir borç biliyorum” dedi.

Mavi Bayrak törenine katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu gün bizim için çok keyifli bir gün. İlk mavi bayrağımızı Karamürsel de almıştık ondan sonra Kandıra’da birçok mavi bayrak aldık. 4 tane mavi bayrağımız zaten Kandıra’mızda var. Miço Kadınlar Plajı ile Kandıra’da 5’inci Kocaeli’de 6’ncı mavi bayrağımız oldu. Mavi bayrak almak gerçekten çok zor. Uluslararası bir standarttır ve 33 tane kriterden başarı ile geçmeniz gerekiyor. Ayrıca bu 33 kriterden biri bağlı kalmasanız ise de mavi bayrağımızı kaybetmemiz bir o kadar kolay. Onun için buraya gözümüz gibi bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve onlara bu vizyonu veren geçmiş dönem belediye başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi buradan sunmayı bir borç biliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli’nin 6. mavi bayrağı törenle Kandıra Miço koyunda dalgalanmaya başladı.

