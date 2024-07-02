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    4. "Kocam" diyerek paylaştı! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı... 'Daha kötü bir şey görmemiştim'

    "Kocam" diyerek paylaştı! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı... 'Daha kötü bir şey görmemiştim'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.07.2024 11:23
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    Hindistan'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde genç bir kızın yaşlı bir adamla kamera karşısına geçtiği görüldü. Yaşlı adamı 'kocam' diyerek sosyal medyadan paylaşan genç kadının gönderisi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin gerçek olmamasını dilediğini söyledi.

    "Kocam" diyerek paylaştı! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı... 'Daha kötü bir şey görmemiştim'

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadının kendisinden yaşça büyük bir adamla kamera karşısına geçtiği anlar yer aldı. O anlarda adamı 'Kocam' diyerek tanıtan genç kadın yanında gülümseyerek tepki verdi. Video 6 gün önce paylaşıldı ve insanlardan 523 bin beğeni aldı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eminim ki o kocası değil ve bu kesinlikle beğeniler, görüntülemeler ve ilgi için yapılmış bir kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha kötü bir şey görmemiştim" yorumunu yaptı.

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