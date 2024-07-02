"Kocam" diyerek paylaştı! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı... 'Daha kötü bir şey görmemiştim'

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadının kendisinden yaşça büyük bir adamla kamera karşısına geçtiği anlar yer aldı. O anlarda adamı 'Kocam' diyerek tanıtan genç kadın yanında gülümseyerek tepki verdi. Video 6 gün önce paylaşıldı ve insanlardan 523 bin beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eminim ki o kocası değil ve bu kesinlikle beğeniler, görüntülemeler ve ilgi için yapılmış bir kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha kötü bir şey görmemiştim" yorumunu yaptı.







