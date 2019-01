Kocaoğlu: Başka partinin adayının kim olacağından size ne?

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday adaylığı başvurusunun ardından AK Parti'den gelen eleştirilere tepki göstererek, "Başka bir siyasi partinin adayının kim olacağından size ne? Sen kendini ve projelerini anlatırsın, İzmirli de değerlendirir. Aziz Kocaoğlu aday adayı oldu diye paniğe kapılmanın anlamı yoktur" dedi. Yeniden adaylık kararını vermeden önceki 3 gün boyunca hiç uyumadığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Bu karar kolay verilmemiştir. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği 4 ilçeyi kapsayan ziyaretlerini Kınık'tan sonra Aliağa ile devam ettirdi. CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Kocaoğlu'nu partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz ve İlçe Başkanı Gülsen Ustaoğlu Cirit ile gençlik ve kadın kolları üyeleri karşıladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, 30 ilçeyi de almak üzere yola çıktıklarını, Aliağa'yı da kazanacaklarına inandığını söyledi.

'PARTİMİZİN VE ADAYIMIZIN EMRİNDEYİM'

Özcan Durmaz'ın bekledikleri ve istedikleri bir aday olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Özcan Durmaz Başkanımızın arkasında durup 31 Mart akşamı Aliağa'ya tekrar CHP bayrağını çekmek üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Sadece adayımıza ve ilçemize başarılar dilemek üzere geldim. Gece gündüz çalışarak, maddi manevi her türlü desteği vereceğimi belirtmek, bu irademi sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 yıldır Aliağa'nın nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi penceresinden çok iyi biliyoruz. Geceli gündüzlü çalışacağız ve Aliağa Belediyesi'ni tekrar sağlıklı ellere teslim edeceğiz. Bu bizim asli görevimiz. Adaylığımla hiçbir ilgisi olmadan bunun sözünü veriyorum. Biz partimizin, buradaki belediye başkanı adayımızın ve ilçe başkanımızın emrindeyiz" diye konuştu.

'CHP'DEN BAŞKA HİÇBİR YERE GİTMEM'

Yerel seçim sürecinde çok fazla bilgi kirliliği yaratıldığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Aday gösterilmediğim takdirde bağımsız aday olacağımı, başka partiye gideceğimi söyleyenler beni hiç tanımamış. 15 yıldır bana bu ulvi görevi veren partimden başka hiçbir yere gitmem. Hiçbir yerden aday olmam" dedi.

'İTTİFAKI HALK SANDIKTA YAPIYOR'

Başkan Aziz Kocaoğlu, ittifakların seçim sonucunu nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşlerini ise şöyle dile getirdi: "Her seçimin ayrı bir dinamiği vardır. Bu seçimde partiler ittifak yapıyor. İttifaklar yukarıda yapılır. 2004'de, 2009'da, 2014'de yapılan seçimlerde bütün siyasi partilerden oy aldım. Yüzde 56.7'yi sadece CHP oyuyla toplamak mümkün değildir. İttifaklar ister yukarıda yapılsın, ister aşağıda yapılsın önemli olan halkın yaptığı ittifaktır. Biz üç seçimde de yaptığımız ittifaktan başarılı çıktık. İzmir'de büyük bir hata yapmazsak ki, bunu adayın kim olacağından bağımsız söylüyorum, sağlıklı bir şekilde organize olabilirsek, Millet İttifakı çok daha büyük bir başarı elde edecektir."

'BU KARARI KOLAY VERMEDİM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday adaylığını açıklamasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın kendisini hedef alan açıklamalarını ise şöyle yanıtladı:

"AKP 30 ilçede ve Büyükşehir'de adaylarını belirledi. Ondan sonra da bizim adaylarımızı belirlemek üzere kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bilgi kirliliği yaratarak yönlendirmeye çalışıyorlar. Ben aday adaylığımı açıkladıktan sonra AKP'den Genel Başkan Yardımcısı, İl Başkanı ve milletvekili arkadaşlardan açıklamalar geldi. Arkadaş ben senin adayına bir şey dedim mi? Başka bir siyasi partinin adayının kim olacağından size ne? Sen kendini ve projelerini anlatırsın, İzmirli de değerlendirir. Aziz Kocaoğlu aday adayı oldu diye paniğe kapılmanın anlamı yoktur. Bize dil uzatmanın da anlamı yoktur. Evet gizlisi saklısı yok. Aday olmayacağımı söylemiştim. Bütün zorlamalara rağmen, zaruret olana kadar da aday olmama kararımı sürdürdüm. Ben İzmir'de 15 sene belediye başkanlığı yapan biri olarak, hemşerilerimin çıkarlarını korumak zorundayım. Beni bu göreve CHP getirdi. Benim CHP'ye borcum var. Partimin başarılı olması için inisiyatif almam gerekiyordu. 15 yıl belediye başkanlığı yapan birinin bir tehlike gördüğünde ortaya çıkmaması, sorumluluk üstlenmemesi kabahattir. Bu kararı vermeden önce son 3 gün boyunca hiç gözümü kırpmadım. Bu kentte her sokağa gidiyorum. Her köye gidiyorum. Müdahil olmadığım takdirde olumsuz bir sonuçla karşılaşıldığında hemşerilerim bana 'neden sorumluluktan kaçtın' diye hesap sorarsa, onlara ne cevap vereceğim. Ben bu kentte yaşıyorum. Bundan sonra da bu kentte yaşayıp ölmek istiyorum. Bu kente karşı görevimi yapmazsam bu laflar arkamdan gelmeyecek mi? Ben bu sorumluluğu üstlenerek aday adayı oldum. Özgür iradeyle bırakan da, 'bir başka arkadaş gelsin görev yapsın' diyen de bendim. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi. Gönlümün istediği de, uzun zamandır hayal ettiğim de buydu. Bu karar kolay verilmemiştir. Takdir Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisi ve MYK'nındır. Biz buradayız. Aday olsam da olmasam da gelip burada gereken çalışmaları yapacağıma söz veriyorum."

