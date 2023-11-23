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Kocası çocuklarının gözü önünde darp edip bıçakladı! Kucağında bebekle gözaltına alındı

23.11.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da kocası dehşeti yaşattı. 30 yaşındaki Fatma G., tartıştığı eşi Mustafa G. tarafından çocuklarının gözü önünde önce darp edildi sonra karnından ve sol kolundan bıçaklandı. Yaralı kadın 4 yaşındaki oğluyla hastaneye götürülürken, şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı.

Kocası çocuklarının gözü önünde darp edip bıçakladı! Kucağında bebekle gözaltına alındı

Aksaray'ın Laleli Mahallesi’ndeki müstakil bir evde Mustafa G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma G.’yi çocuklarını gözü önünde darbetti. Fatma G., evden gitmek isteyince Mustafa G. bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı.

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"EŞİM KAVGA ETTİĞİMİZ İÇİN BENİ BIÇAKLADI"

Gürültüyü duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Fatma G.'yi beraberinde 4 yaşındaki oğlu ile birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Fatma G., ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga etiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi. Şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)


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Aksaray darp
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