Kocası sayesinde hayatı kurtuldu! Felç uyku sırasında gerçekleşti...

Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında felç meydana gelir. İnmenin olduğu bölümde geçici veya kalıcı hasarlar oluşur. Felç geçirme durumunda erken teşhis etmek inmenin etkilerini azaltabilir. Amerika'da yaşayan 34 yaşındaki Catherine Fahey, uyku sırasında felç geçirdi. Kocası Kyle Fahey, karısında ciddi bir sorun olduğunu fark etti. Eşini taşıyan Kyle, onu en yakın hastaneye götürdü.

YÜZÜNÜN SARKTIĞINI GÖRDÜ

34 yaşındaki baş bakım mühendisi Kyle Fahey, karısı Catherine'in yüzünün "sarktığını" fark etti ve onu bir itfaiyeci gibi omzunun üzerine kaldırdıktan sonra onu en yakın hastaneye koştu. 34 yaşındaki anne, çiftin 13. yıl dönümünde sabahın erken saatlerinde kocasının bir şeylerin ciddi şekilde yanlış olduğunu fark ettiğinde yatakta uyuyordu.

UYANINCA KONUŞMASI BOZULMUŞTU

19 Eylül sabahı saat 1'de, çocukların yatakta olduğunu bildirmek için karısını uyandırmıştı, ancak ağzının sol tarafında belirgin bir şekilde sarktığını ve konuşmasının bozulduğunu fark etti. Ambulansın iki saat süreceği söylendikten sonra, Bay Fahey, karısını arabalarına taşıyarak hastaneye götürdü. Orada doktorlar, Fahey'in felç geçirdiğini ve ilk dört saatlik pencerede en etkili şekilde çalışan hayati bir ilaç verdiğini açıkladı.

KARISINI ÇOK İYİ TANIDIĞI İÇİN BELİRTİYİ ANINDA FARK ETTİ

Kocasının hızlı düşünmesi nedeniyle, Catherine hastanede sadece iki gün geçirdi ve o zamandan beri inanılmaz bir iyileşme kaydetti, onu tedavi eden doktorları şaşırttı.

Bayan Fahey, olaylar hakkında "Kyle kesinlikle hayatımı kurtardı. Bunu nasıl bildiği şaşırtıcı" diyor. 19 yaşından beri birlikte olan ve 21 yaşında evlenen Bayan Fahey, karısını çok iyi tanıdığını ve Bay Fahey'in hayati değişikliği fark etmesine yardımcı olduğuna inanıyor.

İŞ STRESİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Yaşı ve zindeliğe olan bağlılığı nedeniyle, doktorlar Bayan Fahey'in felç teşhisine şaşırdılar. Fahey, "Son zamanlarda işte biraz stres yaşadım ve bununla ilgili olabileceğini söylediler. İş stresinin buna değmediğini anladım. Sağlığınız en önemli şey."

ÖNEMLİ FELÇ BELİRTİLERİ

Yüz – Yüzü bir tarafa düşmüş olabilir, kişi gülümseyemeyebilir veya ağzı veya gözleri sarkmış olabilir.

Kollar – Felçten şüphelenilen kişi, bir koldaki zayıflık veya uyuşukluk nedeniyle iki kolunu kaldıramayabilir ve orada tutamayabilir.

Konuşma – Konuşmaları bozuk olabilir veya kişi uyanık görünmesine rağmen hiç konuşamayabilir.

İNME RİSK FAKTÖRLERİ