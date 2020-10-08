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Kocası zincirle bağlayıp tırnaklarını sökülmüştü! Şanlıurfa'daki işkenceyle ilgili ifadeler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, evinin çatısına yaptığı barakada dini nikahlı eşi Mirvet N.'yi zincirle bağlayıp işkence eden, kerpetenle tırnaklarını söken İlyas Ar. tutuklandı. Tüm Türkiye'nin kanını donduran olayda talihsiz kadın ile cani kocanın ifadeleri ortaya çıktı.

Kocası zincirle bağlayıp tırnaklarını sökülmüştü! Şanlıurfa'daki işkenceyle ilgili ifadeler ortaya çıktı

Şanlıurfa'daki kan donduran işkence olayı, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Arık'ın dini nikahlı eşi Mirvet N.'nin çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 5 gün boyunca eşinin işkence yaptığı belirlenen Mirvet N.'yi, çatıda kurulu barakada zincire bağlı kanlar içinde buldu.

40 gün önce doğum yaptığı belirtilen Mirvet N., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Barakada yapılan aramada ise kanlı halı, yastık ve işkencede kullanılan sopa ve zincir ele geçirildi.

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KADININ POLİSE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Mirvet N., hastanede polislere, kocasının kendisini zincire bağlayıp günlerce işkence yaptığını ve tırnaklarını kerpetenle çektiğini söyledi. Mirvet N.'nin ifadesi üzerine polis, İlyas Arık’ı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

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CANİ ADAM 'KISKANÇLIK' DEDİ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden, ancak sevk edildiği adliyede eşinin kendisini terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girip, işkence yaptığını itiraf eden İlyas Arık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gördüğü işkence sonucu vücudunun büyük bölümünde yara ve ezikler oluşan Mirvet N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mirvet N.'ye tedavisinin ardından psikolojik destek verileceği ifade edildi. Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri Mirvet N.'yi hastanede ziyaret edip, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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2,5 YILDIR İŞKENCE GÖRÜYORMUŞ

Suriye'den 9 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelip Şanlıurfa’ya yerleşen Mirvet N.'nin, İlyas Arık ile 2,5 yıl önce dini nikahla evlendiği belirlendi. Genç kadının evliliği süresince defalarca eşinin şiddetine maruz kaldığı ve bu süreçte de kentte bulunan kadın konukevine sığındığı ortaya çıktı. Mirvet N.'nin birkaç kez kendi isteğiyle kadın konukevinden ayrılıp yanına gittiği İlyas Arık'ın her defasında kadın şiddet uyguladığı kaydedildi.

DOĞUM İÇİN AYRILMIŞ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Mirvet N.’nin en son yaklaşık 2 ay önce, doğum yapacağı ve bu nedenle eşinin yanında olmak istediğini belirterek konukevinden ayrılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Mirvet N.'nin hastanede tercüman aracılığıyla kendisiyle görüşen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine, "İlyas, doğumdan sonra birkaç gündür bana işkence yapmaya başladı. Bu sırada 40 günlük bebeğimizi de bana vermedi. Hastanede tedavim tamamlandıktan sonra tekrar kadın konukevine gitmek istiyorum" dediği ifade edildi.

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DEVLET KORUMASINA ALINACAK

Polis ekipleri tarafından bulunan 40 günlük kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından Mirvet N.'nin de bebeğiyle birlikte korumaya alınacağı ve bu süreçte düzenli takiplerinin yapılmasına devam edileceği bildirdi.

Kaynak: DHA

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