Kocasına göre çirkin olduğunu söylüyorlar! Güzel olmamakla suçlanan kadın önyargıları yıkıyor

Gerçek aşk kilo, boy, yaş, maddiyat tanımıyor. Toplumun güzellik ve hayat standartlarına göre dışarıdan oldukça farklı görünen çiftler çok tutkulu bir aşk yaşıyor olabiliyor. Ancak bu çiftlere yapılan baskılar oldukça can sıkıcı durumlara yol açıyor. Alicia ve Scott gibi çiftler, sevgi ve mutluluğun içten geldiğini hatırlatarak bize başkalarını dış görünüşlerine göre yargılamamamızı öğretiyor.

Alicia McCarvell , esprili içeriği ve vücut pozitifliğini teşvik etmesiyle sosyal medyada popülerlik kazandı. Maceralarını hayranlıkla takip eden milyonlarca takipçi biriktirirken bir yandan da eşiyle olan ilişkisi hakkında eleştiriler ve kırıcı yorumlar alıyor.

SCOTT'IN EŞİNE AŞIK OLDUĞUNA İNANMADILAR

İçerik oluşturucu, viral bir videonun yanlış nedenlerle dikkat çekmesinin ardından konuşmaya karar verdi. Alicia , kendisinin ve Scott'ın havlular içinde gösterildiği ve ardından tamamen giyindiği bir dönüşüm trendi klibi yayınladı . Ardından gelen mesajlar ve yorumlar acımasızdı, çifti hiç tanımayan insanlar, fiziksel olarak formda olan Scott'ın Alicia gibi büyük beden bir kadına aşık olabileceğine inanmadıklarını ifade ettiler.

BİNLERCE KABA YORUM ALIYOR

Kanadalı kadın , günlük olarak uğraşması gereken bazı varsayımları paylaştı : "'Ah, tanıştıklarında muhtemelen şişman değildi' veya 'zengin olmalı', 'gey olmalı' veya 'o şişman kadınlara karşı bir fetişi var.' Scott gibi fiziksel olarak formda olan birinin bir milyon yıl geçse asla şişman bir kadına aşık olamayacağına veya onunla uyumlu olamayacağına inandırıldık.

YILLARDIR BİRLİKTELER

Alicia ve Scott'ın 16 yıldır sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarını pek kimse bilmiyor. İlk olarak okuldayken aşık oldular ve çeşitli zorluklara göğüs gerdiler, birbirlerini desteklediler ve birbirlerine saygı duydular ve hayatlarının her aşamasında sahip oldukları aşkı kutladılar.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KOCASI

Alicia , işini kaybettiğinde ve bir yol ayrımına geldiğinde kendisini bulması ve hayallerinin peşinden gitmesi için ona en büyük desteği ve cesareti verenin kocası olduğunu açıkladı. Bir çift olarak hayatlarının komik videolarını yayınlama fikri böyle ortaya çıktı. Sürekli kahkaha ve neşe dolu anlarını göstermek istediler. Ayrıca Scott, başkalarının da onu kendisi kadar seveceğine inandığı için Alicia'nın büyüleyici kişiliğini dünyayla paylaşmak istedi.

GELEN YORUMLAR NEDENİYLE EŞİNİN SEVGİSİNİ HAK ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

İçerik oluşturucu olmayı seçmek, Alicia için milyonlarca takipçi kazanmasına yol açan harika bir karardı. Başkalarıyla etkileşim kurarak, benlik saygısı hakkında da önemli dersler öğrendi . Şu anki sosyal medya yıldızı kendinden şüphe duymakla mücadele etti ve uzun bir süre diğer insanlar gibi düşündüğünü ve Scott'ın sevgisini hak etmediğini hissettiğini açıkladı: "Kendimi sevmezsem nasıl yapabilirim diye düşündüm"

KENDİNİ GÖRDÜĞÜ ŞEKİLLE SCOTT'IN GÖRDÜĞÜ FARKLI

Alicia , güvensizliklerinin ve düşük benlik saygısının evliliğinde önemli zorluklara neden olduğunu kabul etti. Bununla birlikte, kendini kabul etme yolculuğunda, kendini gördüğü şeklin Scott'ın onu gördüğü gibi olmadığını fark etti. En önemli tavsiyelerinden biri, ortaklarımız hakkında varsayımlarda bulunmayı bırakmak ve onların bizi bizim kendimizi gördüğümüzden farklı görebileceklerini hatırlamaktır.

Alicia, kocasının ona olan sevgisinin asla sarsılmadığını, ancak değişen şeyin kendi bakış açısı olduğunu ve böylece kocasının onu her zaman istediği gibi sevmesini sağladığını fark etti.

KADINLAR TARAFINDAN KIRICI YORUMLAR YAPILDI

Kocasının, ince ve geleneksel olarak çekici kadınlardan, onlar gibi biriyle birlikte olması gerektiğini öneren mesajlar aldığını açıkladı. "İlişkimizin çoğunda kendi kendime onun sevgisine bedenim nedeniyle layık olmadığımı söylemem, bu zayıf kadının ona vücudu nedeniyle ona layık olduğunu söylemesiyle tamamen aynı şey," diye vurguladı.

KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİYOR

Alicia ayrıca, insanların ona Scott'ın gördüğü ilgiyi kıskanıp kıskanmadığını sorduklarından da bahsetti. Bununla birlikte, etkileyici , aşklarında kendini güvende hissettiğini vurguladı çünkü kocasının, görünüşü veya kilosuyla hiçbir ilgisi olmayan mizah anlayışı, özveri ve iyi kalp nitelikleri için ona değer verdiğini biliyor.

ÖNYARGILARIMIZI DEĞİŞTİREBİLİRİZ

Alicia , insanları yalnızca fiziksel görünümden ziyade onları gerçekten tanımlayan içsel niteliklere odaklanmaya teşvik ediyor. Influencer, uzun süredir içimize işlemiş olduğundan, toplumun belirli güzellik standartlarına çok fazla değer verdiğinin farkında. Ancak bunu değiştirebileceğimiz konusunda da ısrar ediyor ve önyargıları yıkmak herkesin sorumluluğunda.

