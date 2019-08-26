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Kocasını öldüren Hülya Ören tutuklanarak cezaevine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Güngören’de eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocasını öldüren Hülya Ören tutuklanarak cezaevine gönderildi

Güngören’de eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hülya Ören savcılık ifadesinde, “Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim” dedi.
Güngören’de dün akşam saatlerinde eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyedeki işlemlerinin ardından ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Allah korkusu yok mu sende”
Bakırköy Adliyesine öğle saatlerinde getirilen Hülya Ören savcılığa verdiği ifadesinde eşi ile 1 yıldır evli olduğunu söyleyerek, “24 Ağustos 2019’da eşim alkol almaya başladı. Bana sen o.., sen f.. şeklinde hakaretler ediyordu. Ben kendisine boşanacağımı söyledim. ’Sen benim karımsın’ diyerek bana cinsel istismarda bulundu. Bana zarar vermesinden koktuğum için direnemedim. Bu eylemi birkaç kez daha tekrarladı. Sonunda dayanamayarak ‘Allah korkusu yok mu sende’ diyerek elinden kaçtım. Yatak odasına geçerek uyudum. 25 Ağustos 2019’da sabaha karşı yatak odasına yanıma geldi. Yine sarhoştu. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Benim kabul etmemem üzerine yanımdan ayrıldı” şeklinde konuştu.

“Sadece kendimi korumak istemiştim”
Olay günü akşam saatlerinde eşinin uyuduğunu söyleyen şüpheli Hülya Ören, “Ben mutfağı topluyordum. Eşim akşamüzeri mutfağa yanıma geldi. Bana cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Sonra kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça beni darp etti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçak ile salona gittim. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru 2 kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Diğeri nereye geldi hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Bana sürekli şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içinde evden ayrılacaktım” dedi.
Hülya Ören’in emniyet ifadesinde ise eşi ile evlendikten 3 gün sonra şiddet gördüğünü ve bunu ilgili 6 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttığını ancak barıştıklarını ve yeniden beraber yaşamaya başladıklarını söylediği de öğrenildi.
Hülya Ören savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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