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  4. Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü! Malatya'da korkunç olay

Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü! Malatya'da korkunç olay

14.04.2024 13:37
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Korkunç olay Malatya’da meydana geldi. Gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde yaşadıkları TOKİ konutlarında tartışmaya başlayan çiftin kavgası cinayetle bitti. 29 yaşındaki kadın, eşi Tolunay Şimşek'i sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü! Malatya'da korkunç olay

Korkunç olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim sokakta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı.

KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tolunay Şimşek'in cenazesi adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi.

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Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı.

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Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
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