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Kocasını uykusunda katletmişti! Sözleri dehşete düşürdü: 'Göğsüne 2 kez bıçak vurdum...'

02.02.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de eşi Ahmet Uluyol'u (31) uykusunda bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol (27) hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uluyol iddianamedeki ifadesinde, "Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti, tehdit etti, uyudu. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Keşke böyle olmasaydı. Beni de kendini de yaktı" dedi. İşte detaylar...

Kocasını uykusunda katletmişti! Sözleri dehşete düşürdü: 'Göğsüne 2 kez bıçak vurdum...'

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. İki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Ahmet Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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'UYURKEN GÖĞSÜNE 2 KEZ BIÇAK VURDUM'

İddianamede ifadesi de yer alan ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden Mervenur Uluyol, "Olay yaşanmadan önce eşim Ahmet Uluyol, beni sürekli darbediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bundan dolayı bayılma krizleri geçirdim. Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım" dedi.

Sanık Mervenur Uluyol, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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