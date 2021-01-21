Kocasının kahvesine zehir atarken güvenlik kamerasına yakalandı!

Suncha Tinerva, kocasını sözümona defalarca böcek ilacıyla zehirlemeye çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Kadın, kocasının kahvesine bir madde dökerken kameraya yakalandı. Queen's Bölge Başsavcısı Melinda Katz'ın ofisine göre olay 12 Ocak'ta vuku buldu.

Katz'ın ofisi ABC News'e verdiği demeçte "Tinerva lavabonun altındaki dolabın içinden bir şişe çıkardı ve iddiaya göre şişenin içindeki maddeyi iki veya üç defa kocasının kahvesine kattı" dedi.

14 Ocak 2021'de saat 22: 40'ta dedektifler lavabonun altındaki yerden kırmızı kapaklı ve sarı etiketli bir şişe ele geçirdi

Kameranın çiftin evine neden takıldığı belli değil.

Katz'ın ofisine göre şişe, yüzde 100 oranında borik asit içeren karınca ve hamamböceği ilacıydı.

Ulusal Pestisit Bilgi Merkezi'ne göre insanlar tarafından yutulması halinde borik asit bir dizi sağlık sorununa neden olabilir.

Merkez internet sitesinde "Borik asit tüketen kişilerde mide bulantısı, kusma, mide ağrısı ve ishal görülür. Aşırı miktarda tüketildiğindeyse borik asit kırmızı, 'haşlanmış ıstakoz' benzeri deri döküntüsüne sebep olur ve bunu deri kaybı izler. Boraks soluyan kişilerde ağız, burun ve boğazda kuruluk görülür. Öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve burun kanaması da bildirilen rahatsızlıklar arasındadır" diye yazdı.