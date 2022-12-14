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  4. Kökeni Adana'ya dayanıyor: Hollanda'da ilk Türk belediye başkanı görevine başladı

Kökeni Adana'ya dayanıyor: Hollanda'da ilk Türk belediye başkanı görevine başladı

14.12.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Türkiye kökenli ilk kadın Belediye Başkanı Huri Şahin, Lahey kenti yakınlarındaki Rijswijk kentinde görevine başladı. Adanalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Şahin'in daha önce Yerel Rotterdam Vakfı'na müdürlük ve Çocuk Hakları Kolektifi'ne başkanlık ettiği biliniyor.

Kökeni Adana'ya dayanıyor: Hollanda'da ilk Türk belediye başkanı görevine başladı

Hollanda'nın Türkiye kökenli ilk kadın Belediye Başkanı Huri Şahin, görevine başladı. Lahey kenti yakınlarındaki Rijswijk kentinde Belediye Başkanlığı koltuğunu iki yıldan fazla bir süredir görevde olan eski Belediye Başkanı Bas Verkerk'den devralan Şahin, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın Güney Hollanda'daki Komiseri Jaap Smit'in huzurunda özel bir konsey toplantısında resmi olarak yemin etti.

Şahin görevi devraldığı sırada yaptığı konuşmada, "Bir gün siyaset yapacaksam eğer adaletli bir siyaset yapmak istiyordum. Belediye başkanı olma motivasyonum, Rijswijk'te yaşayanların ve yerel yönetimin birlikte ilerlemesine yardımcı olmak. Birbirini önemseyen, herkese fırsatlar sunan bağlantılı bir şehir inşa etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

"BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARABİLİRİZ"

Belediye başkanı olmanın halkla birlikte olmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Bütün bunları tek başıma yapamam. Zor bir zamanda yaşıyoruz ve birbirimize, belediye meclisimize, vatandaşlarımıza, girişimcilerimize ve birçok kuruluşa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Birlikte çok şey başarabiliriz." dedi.

Geçmiş yıllarda Yerel Rotterdam Vakfı'na müdürlük ve Çocuk Hakları Kolektifi'ne başkanlık eden Şahin, 11 Ekim'de Rijswijk Belediye Meclisinin gizli komitesi tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmişti. Adanalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Şahin, 1975 yılında Hollanda'nın Deventer kentinde dünyaya geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Hollanda

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