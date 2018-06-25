Koku alma duyusu iyi olan insanlar cinsel birleşme esnasında daha fazla orgazm oluyor

18 ila 36 yaş arasındaki kadınlar ve erkekler arasında araştırma yapan uzmanlar katılımcılara seksten ne kadar keyif aldıkları, hangi sıklıkta orgazm oldukları ve ne kadar uzun sürdüğü gibi cinsel deneyimlerle ilgili birkaç soru sordu. Sonrasında ise Sniffin’ Sticks adı verilen üç aşamalı koku testini uyguladılar.

Araştırmacılar testler sonucunda, koku alma duyusu gelişmiş kişilerin, diğerlerine göre cinsel ilişkiden daha fazla keyif aldığını tespit etti.

Araştırmacılar her ne kadar, güçlü koku alma duyusunun, neden daha iyi bir cinsel deneyim yaşanmasına sebep olduğunu açıklayamasalar da bu konuda bir varsayıma sahipler.

Araştırmacılar, "Vajinal sıvılar, sperm ve ter gibi vücut kokularının algılanmasının, cinsel deneyimi zenginleştirdiğini" belirtiyor.