Kolayca Uygulayabileceğiniz 2 Farklı 1200 Kalorilik Diyet

Besin değeri açısından zengin gıdalarla beslenerek aç kalmadan uygulamanız mümkün olan 1200 kalorilik diyet programlarında kendinizi 3 öğünle sınırlamak zorunda değilsiniz. Açlığınızı bastırmak için ara öğünlerde düşük kalori küçük atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. Karpuz veya greyfurt gibi su oranı yüksek meyveler, sebze ve çorbalar sınırlı bir şekilde kalori alımını mümkün kılarken iştahı keserek uzun süre tok kalınmasına yardımcı olur. Ancak her diyette olduğu gibi bu diyet programını uygulamadan önce de mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

1200 Kalorilik Diyetin Faydaları

1200 kalorilik diyet, tüketilecek yiyeceklerin çeşitliliğini kısıtlamadığı için uygulanması oldukça kolay bir diyet programıdır. Dahası, beslenme düzeninizle ilgili uygulamanız gereken özel kurallar varsa bunları da kolayca diyete adapte edebilirsiniz.

Harcadığınızdan daha az kalori almanıza odaklanmanızı sağlayan bu diyet programını uygulayarak kolayca kilo verebilirsiniz. Kalorilerin azalması, vücuda ihtiyaç duyulandan daha az yakıt sağlar ve bu da net bir kilo kaybına neden olur.

1200 kalorilik diyet programı, farklı beslenme alışkanlıklarına, beslenme ihtiyaçlarına ve yemek pişirme tarzlarına uyan çok sayıda menü ve yemek planı ile çeşitli seçenekler sunar. Ayrıca, maliyetli bir diyet değildir. Tek ihtiyacınız olan bir kalori sayacıdır.

Kilo vermek için kalori alımını azaltırken aynı zamanda yeterli besin alımını da sağlar.

Çeşitli ihtiyaçlara uygun çok sayıda 1200 kalorilik diyet listesi mevcuttur.

Kolayca Uygulayabileceğiniz 1200 Kalorilik Diyet Listeleri

1. Diyet Listesi

1. Gün

**Sabah :** Bir kase içerisinde 3/4 fincan kepek gevreği, 1 muz ve 1 fincan yağsız süt karışımı.

:** Bir kase içerisinde 3/4 fincan kepek gevreği, 1 muz ve 1 fincan yağsız süt karışımı. Öğle: Bir kasede 3/4 fincan kepek gevreği, 1 muz ve 1 bardak yağsız sütü karıştırın. 1 adet mini buğdaylı kepekli pita ekmeğinde, 3 gram hindi göğsü, 1/2 kavrulmuş biber, 1 tatlı kaşığı light mayonez, hardal ve marul ile sandviç hazırlayın. Yanında 1 parça az yağlı mozzarella peyniri (veya herhangi az yağlı bir peynir) ve 2 kivi ile servis yapın.

Bir kasede 3/4 fincan kepek gevreği, 1 muz ve 1 bardak yağsız sütü karıştırın. 1 adet mini buğdaylı kepekli pita ekmeğinde, 3 gram hindi göğsü, 1/2 kavrulmuş biber, 1 tatlı kaşığı light mayonez, hardal ve marul ile sandviç hazırlayın. Yanında 1 parça az yağlı mozzarella peyniri (veya herhangi az yağlı bir peynir) ve 2 kivi ile servis yapın. Akşam: 100 gram ızgara dil balığı, 2 adet domates, küçük bir kase kuskus ve haşlanmış brokoli. Tatlı olarak yağsız sütle hazırlanmış puding tüketebilirsiniz.

2. Gün

**Sabah :** küçük 1 kase yaban mersini, yarım adet muz ve 225 gram yağsız sütle yapılmış smoothie, 1 ya da 2 adet haşlanmış yumurta.

:** küçük 1 kase yaban mersini, yarım adet muz ve 225 gram yağsız sütle yapılmış smoothie, 1 ya da 2 adet haşlanmış yumurta. Öğle: 1 kase sebze çorbası, 1 adet vegan burger, 1 adet tam tahıllı pita ekmeği ve 1 kase üzüm.

1 kase sebze çorbası, 1 adet vegan burger, 1 adet tam tahıllı pita ekmeği ve 1 kase üzüm. Akşam: 100 gram kemiksiz ve derisiz ızgara tavuk eti, sarımsakla sotelenmiş 1 kase ıspanak, 2 adet domates.

3. Gün

**Sabah :** Yarım adet elma, 1 kaşık bal, bir tutam tarçın ve yarım yağlı sütle veya soya sütüyle hazırlanmış yarım kase yulaf.

:** Yarım adet elma, 1 kaşık bal, bir tutam tarçın ve yarım yağlı sütle veya soya sütüyle hazırlanmış yarım kase yulaf. Öğle: ¼ kase siyah üzüm, 1 kaşık toz badem, 1 yemek kaşığı light mayonez, 100 gram derisiz tavuk ve marulla hazırlanmış salata, 1 adet muz.

¼ kase siyah üzüm, 1 kaşık toz badem, 1 yemek kaşığı light mayonez, 100 gram derisiz tavuk ve marulla hazırlanmış salata, 1 adet muz. Akşam: 100 gram buharda pişirilmiş karides, 1 adet haşlanmış patates, 3 yemek kaşığı salsa sosu ve yoğurt, 3 kaşık haşlanmış ıspanak. Yemek sonrası 100-150 kalorilik dondurma.

4. Gün

**Sabah :** 30 gram az yağlı peynirle (herhangi bir peynir) hazırlanmış tost, yarım adet dilimlenmiş elma, çiğ bademli yarım kase light yoğurt.

:** 30 gram az yağlı peynirle (herhangi bir peynir) hazırlanmış tost, yarım adet dilimlenmiş elma, çiğ bademli yarım kase light yoğurt. Öğle: 1 kase domates çorbası, 80 gram ince dilimlenmiş biftek yanında hardal, domates dilimleri ve marul, ¼ kase humus.

1 kase domates çorbası, 80 gram ince dilimlenmiş biftek yanında hardal, domates dilimleri ve marul, ¼ kase humus. Akşam: 85 gram somon buğulama, yanında 2 tutam dilimlenmiş zeytinyağı ve sirkeli yeşil soğan (istenirse baharat eklenebilir), çeyrek fincan kinoa ve armut dilimleri.

5. Gün

**Sabah :** 1 kase kahvaltılı gevrek içine, 1 kaşık toz badem, yoğurt ve yarım fincan ardıç meyvesi.

:** 1 kase kahvaltılı gevrek içine, 1 kaşık toz badem, yoğurt ve yarım fincan ardıç meyvesi. Öğle: Tortilla ekmeği arasında kavrulmuş fasulye ve 30 gram az yağlı peynir, salsa sosu, yarım yağlı süzme peynir, salatalık.

Tortilla ekmeği arasında kavrulmuş fasulye ve 30 gram az yağlı peynir, salsa sosu, yarım yağlı süzme peynir, salatalık. Akşam: Hardal ve sirkeyle harmanlanmış yarım kase haşlanmış brokoli ve lahana, 85 gram herhangi bir ızgara balık, çeyrek kase kahverengi pirinçle pişirilmiş pilav.

6. Gün

**Sabah :** 2 dilim taze mango, 1 haşlanmış yumurta, 1/2 fincan şekersiz yulaf ezmesi

:** 2 dilim taze mango, 1 haşlanmış yumurta, 1/2 fincan şekersiz yulaf ezmesi Öğle: 1 mini kepekli pita ekmeği, 1 yemek kaşığı light mayonez, hardal, salatalık ve soğan dilimleri ile yapılmış ton balığı salatası

1 mini kepekli pita ekmeği, 1 yemek kaşığı light mayonez, hardal, salatalık ve soğan dilimleri ile yapılmış ton balığı salatası Akşam: 1 kase zeytinyağlı taze fasulye, 1’er adet haşlanmış havuç ve patates, su

7. Gün

**Sabah :** Az yağlı peynirle yapılmış omlet, yarım bardak buharda pişirilmiş ıspanak, 1 adet haşlanmış yumurta

:** Az yağlı peynirle yapılmış omlet, yarım bardak buharda pişirilmiş ıspanak, 1 adet haşlanmış yumurta Öğle: 1/2 fincan konserve siyah fasulye, 1/2 su bardağı mandalina ve portakal dilimleri, doğranmış kırmızı biber, kırmızı soğan, yeşil soğan, 1 çay kaşığı sirke ve arzu edilen diğer sebzeleri katarak bir siyah fasulye salatası yapın.

1/2 fincan konserve siyah fasulye, 1/2 su bardağı mandalina ve portakal dilimleri, doğranmış kırmızı biber, kırmızı soğan, yeşil soğan, 1 çay kaşığı sirke ve arzu edilen diğer sebzeleri katarak bir siyah fasulye salatası yapın. Akşam: 1 dilim ızgara biftek, 1 adet fırında pişirilmiş patates ve kabak ile birlikte.

2. Diyet Listesi

1. Gün

**Sabah :** 30 gram peynir, 2 dilim kepekli ekmek, 2 domates, 2 salatalık

:** 30 gram peynir, 2 dilim kepekli ekmek, 2 domates, 2 salatalık Ara öğün: 1 porsiyon meyve

1 porsiyon meyve Öğle: 1 kase sebze çorbası, 1 adet tavuk budu, 2 çorba kaşığı zeytinyağlı taze fasulye, 1 kase yoğurt

1 kase sebze çorbası, 1 adet tavuk budu, 2 çorba kaşığı zeytinyağlı taze fasulye, 1 kase yoğurt Ara öğün: 100 gram light yoğurt

100 gram light yoğurt Akşam: 8 çorba kaşığı etli sebze yemeği (istenen bir sebze), 2 kaşık makarna, mevsim salatası, yoğurt

2. Gün

**Sabah :** Portakal suyu, 1 adet tost (yağsız), 1 domates, 3 yeşil biber

:** Portakal suyu, 1 adet tost (yağsız), 1 domates, 3 yeşil biber Ara öğün: 100 gram istenen bir meyve

100 gram istenen bir meyve Öğle: 1 kase mercimek çorbası, 180 gram ızgara köfte, yarım haşlanmış patates, 1 kase salata

1 kase mercimek çorbası, 180 gram ızgara köfte, yarım haşlanmış patates, 1 kase salata Ara öğün: 1 su bardağı patlamış mısır (tuzsuz)

1 su bardağı patlamış mısır (tuzsuz) Akşam: Fırında pişirilmiş herhangi bir balık, 2 kibrit kutusu büyüklüğünde helva, 1 porsiyon salata

3. Gün

**Sabah :** 20 gram kaşar peyniri, 1 dilim kepekli ekmek, 1 tatlı kaşığı reçel

:** 20 gram kaşar peyniri, 1 dilim kepekli ekmek, 1 tatlı kaşığı reçel Ara öğün: 100 gram herhangi bir meyve

100 gram herhangi bir meyve Öğle: 3 kalem pirzola, 2 yemek kaşığı zeytinyağlı pırasa, 1 küçük kase cacık

3 kalem pirzola, 2 yemek kaşığı zeytinyağlı pırasa, 1 küçük kase cacık Akşam: 1 adet karnıyarık (yağsız), 2 yemek kaşığı bulgur pilavı, 1 kase yoğurt

4. Gün

**Sabah :** 2 yumurtayla yapılmış menemen, 1 dilim kepekli ekmek

:** 2 yumurtayla yapılmış menemen, 1 dilim kepekli ekmek Ara öğün: 150 gram meyve

150 gram meyve Öğle: 7 yemek kaşığı kıymalı ıspanak yemeği, 1 dilim peynirli börek, 10 gram light yoğurt, salata

7 yemek kaşığı kıymalı ıspanak yemeği, 1 dilim peynirli börek, 10 gram light yoğurt, salata Ara öğün: 1 porsiyon meyve

1 porsiyon meyve Akşam: Karışık ızgara, az yağlı salata

5. Gün

**Sabah :** 2 ızgara sosis, 1 dilim kepekli ekmek, 1 salatalık

:** 2 ızgara sosis, 1 dilim kepekli ekmek, 1 salatalık Ara öğün: 150 gram herhangi bir meyve

150 gram herhangi bir meyve Öğle: 1 kase domates çorbası, 200 gram bonfile, az yağlı salata

1 kase domates çorbası, 200 gram bonfile, az yağlı salata Ara öğün: 2 kaşık kısır

2 kaşık kısır Akşam: 8 kaşık kıymalı kabak yemeği, 200 gram light yoğurt, 1 dilim kepekli ekmek, yağsız salata

6. Gün

**Sabah :** 400 gram yağsız süt, 2 yemek kaşığı müsli, 100 gram herhangi bir meyve, salata

:** 400 gram yağsız süt, 2 yemek kaşığı müsli, 100 gram herhangi bir meyve, salata Ara öğün: 100 gram meyve

100 gram meyve Öğle: 1,5 porsiyon yağsız tavuk döner, 1 su bardağı ayran, az yağlı salata

1,5 porsiyon yağsız tavuk döner, 1 su bardağı ayran, az yağlı salata Ara öğün: 200 gram meyve

200 gram meyve Akşam: 100 gram beyaz peynir, 400 gram karpuz, salata

7. Gün

Sabah: 200 gram sucuk, 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim kepekli ekmek, salata

200 gram sucuk, 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim kepekli ekmek, salata Ara öğün: 100 gram meyve

100 gram meyve Öğle: 1 tabak yağsız makarna, yağsız salata

1 tabak yağsız makarna, yağsız salata Ara öğün: Herhangi bir meyve

Herhangi bir meyve Akşam: 5 kaşık etli kuru fasulye, 2 yemek kaşığı pirinç pilavı, 100 gram light yoğurt

1200 kalorilik diyet ile zayıflayanlar, diyet süresince bol bol su içmeyi ihmal etmediklerini belirtiyorlar. Daha hızlı kilo vermek ve sıkılaşabilmek için düzenli olarak egzersiz veya yürüyüş de yapabilirsiniz.

Kaynaklar:

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