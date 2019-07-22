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Kollarda oluşan sarkmalar nasıl düzeltilir?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onurkan İdacı, fazla kilolu olma durumu vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi kollarda da kozmetik problem olarak ortaya çıkabildiğini söyledi.

Kollarda oluşan sarkmalar nasıl düzeltilir?

Özellikle üst kol bölgesinin yer çekimine göğüs geren alt bölümü günlük hayattaki kol egzersizlerinden fayda görememekte, kötü görünecek şekilde yağ depolamakta ve sarkabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Onurkan İdacı, “Kimi hastalarda ise aşırı kilo problemi olmamasına rağmen yapısal olarak bölge fazla kalın görünümde olabilmektedir. Bahsi geçen durumlar hastaların hem giyinikken hem de kollarının açık kaldığı durumlarda kendilerini bir hayli rahatsız etmektedir.

Yağlanmanın ön planda olup sarkmanın daha az olduğu hastalarda bölgeye açılan küçük deliklerden ize sebebiyet vermeden uygulanan lazer liposuction işlemi alt tarafta kalınlığa sebep olan yağ dokularını kolaylıkla ortadan kaldırmakta ve deri sarkmasına sebebiyet vermemektedir. İşlem sonrası bölge bandaja alınmakta ve birkaç hafta süreyle bandajlanmaya devam edilmektedir. Olası şişlik ve morluklar bir hafta kadar sürede düzelmekte hasta yeni ve ince kollarına yaklaşık bir saatte kavuşabilmektedir” dedi.

Op. Dr. Onurkan İdacı, deri sarkmasının ön planda olduğu durumlarda ise (Özellikle obezite cerrahisi sonrası ciddi kilo kaybı yaşayan hastalarda.) yine üst kolun sarkmadan etkilenen alt iç kısmına dermolipektomi denilen deri ve derialtı dokuların total uzaklaştırılması işlemi uygulanabildiğini belirterek, “Hedef bölgedeki sarkan dokular yapılan özenli planlama doğrultusunda çıkarılır ve yara dikilerek kapatılır. Bölgede meydana gelecek kaçınılmaz iz, alt iç tarafta bırakıldığından günlük hayatta pek dikkat çekmez. Sonuçları açısından oldukça net ve yüz güldürücü olan işlem düşük komplikasyon riskiyle bölgedeki sıkıntıları kader olmaktan çıkarmakta, hastalara daha özgür giyinebilme şansını vermektedir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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