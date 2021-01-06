Kolları sıvayın! Tıkanıklığı da açan bu 'tuvalet bombası' gerçek bir bakteri katili

Sadece tuvaletinizin ne sıklıkla kullanıldığını düşünün ve muhtemelen biraz rahatsız hissetmeye başlayacaksınız.

Her gün klozete biraz çamaşır suyu koyma alışkanlığınız olsa bile, ciddi bir ovalama ihtiyacından kaçınamazsınız. Elbette kimse tuvaleti temizlemeyi sevmez, bu yüzden sık sık bunu yapamıyoruz. Ta ki bu tuvalet bombalarını bulana kadar! Ve işin iyi yanı ellerini kullanmana bile gerek kalmayacak!

Malzemeler

30 damla limon esansiyel yağı

30 damla lavanta esansiyel yağı

30 damla nane uçucu yağı

120 ml sitrik asit

250 gram karbonat

Yarım küreli silikon pişirme halkası

Yapılışı