Kolları sıvayın! Tıkanıklığı da açan bu 'tuvalet bombası' gerçek bir bakteri katili

Sadece tuvaletinizin ne sıklıkla kullanıldığını düşünün ve muhtemelen biraz rahatsız hissetmeye başlayacaksınız.
Her gün klozete biraz çamaşır suyu koyma alışkanlığınız olsa bile, ciddi bir ovalama ihtiyacından kaçınamazsınız. Elbette kimse tuvaleti temizlemeyi sevmez, bu yüzden sık sık bunu yapamıyoruz. Ta ki bu tuvalet bombalarını bulana kadar! Ve işin iyi yanı ellerini kullanmana bile gerek kalmayacak!
Malzemeler
- 30 damla limon esansiyel yağı
- 30 damla lavanta esansiyel yağı
- 30 damla nane uçucu yağı
- 120 ml sitrik asit
- 250 gram karbonat
- Yarım küreli silikon pişirme halkası
Yapılışı
- Önce ağzınızı bir maske ile kapatarak hazırlanın.
- Karbonat ve sitrik asidi geniş bir kaseye koyun ve karıştırmaya başlayın.
- Bir şırınga şişesi alın ve uçucu yağları ekleyin. Yavaşça karıştırın! Karışım yeterince ıslak değilse şırınga şişesine biraz su ekleyin. Bunu dikkatli yapın; çok fazla su eklemek bombaların tuvalete atıldığında "patlamasını" engeller.
- Karışımı silikon pişirme halkasına paylaştırın ve 6 saat kurumaya bırakın. Tamamen kuruduktan sonra bombaları hava geçirmez bir kavanoza aktarın. Sonucu kontrol etmek için bir top bırakın.
- Bombayı tuvalete attığınızda topun deli gibi köpürmeye başlayacağını göreceksiniz.
- Top köpürene kadar bekleyin ve hepsi bu! Klozetiniz gıcırtılı ve tertemiz! Görev tamamlandı!
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