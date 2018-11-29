Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteri

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, öğrenci grupları, akademisyenler ve işçi sendikaları üyelerinden oluşan grup, hükümetin vergi düzenlemesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kolombiya'da hükümete karşı protesto gösterileri

Başkent Bogota'nın birden çok noktasında gösteriler düzenlenirken bazı öğrenci grupları kentteki önemli yollardan 80. Cadde'de yürüyüş yaptı.

Polis, gösteriler sırasında güvenlik önlemi aldı.

Daha öncede hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan protesto gösterileri şiddet eylemine dönüşmüştü.

Son birkaç aydır eğitim bütçesi nedeniyle, protesto eylemlerine öğrenci grupları da başkent Bogota'da devam ediyor.

Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden ve yüksek öğretime ayrılan bütçenin artırılmasını isteyen öğrenci grupları, akademisyenler ve işçi sendikaları protesto düzenliyor.