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Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteri

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden sendikalar, kamyon şöförleri, öğretim görevlileri ve öğrenci grupları genel grev çerçevesinde protesto yürüyüşleri düzenledi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, öğrenci grupları, akademisyenler ve işçi sendikaları üyelerinden oluşan grup, hükümetin vergi düzenlemesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kolombiya'da hükümete karşı protesto gösterileri

Başkent Bogota'nın birden çok noktasında gösteriler düzenlenirken bazı öğrenci grupları kentteki önemli yollardan 80. Cadde'de yürüyüş yaptı.
Polis, gösteriler sırasında güvenlik önlemi aldı.
Daha öncede hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan protesto gösterileri şiddet eylemine dönüşmüştü.
Son birkaç aydır eğitim bütçesi nedeniyle, protesto eylemlerine öğrenci grupları da başkent Bogota'da devam ediyor.
Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden ve yüksek öğretime ayrılan bütçenin artırılmasını isteyen öğrenci grupları, akademisyenler ve işçi sendikaları protesto düzenliyor.
İşte Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan protesto görüntüleri.
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