Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast iddiasıyla 3 Venezuelalı tutuklandı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da Devlet Başkanı ile dayanışma içinde olduğunu ve onun hayatına kastetmek amacındaki her türlü girişimi kınadığını duyurdu. Trujillo, Kolombiya güvenlik güçlerinin son birkaç aydır Duque’ye suikast düzenlenebileceğine yönelik istihbaratlar aldığını ve bu konuda soruşturmalar yürüttüğünü ifade etti.

Kolombiya’nın Cesar yönetim bölgesinde 21 ve 26 Aralık'ta keskin nişancı tüfeği, dürbünü ve diğer askeri ekipmanlarla gözaltına alınan 3 Venezuelalı, Devlet Başkanı Duque’ye suikast düzenleme hazırlığı içinde oldukları iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque’ye suikast düzenleme hazırlığında oldukları iddia edilen 3 Venezuelalı tutuklandı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise konuyla ilgili işbirliği teklif etmek istedikleri Kolombiyalı mevkidaşına ulaşamadığını duyurdu.

- Venezuela işbirliğine hazır

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise Trujillo’nun açıklamalarının hemen ardından, istihbarat ve güvenlik konularında işbirliği teklifinde bulunmak için kendisine ulaşmayı denediklerini fakat başarılı olamadıklarını duyurdu. Arreaza, “Eğer Kolombiyalı otoriteler, güvenilir kanıtları varsa bunları paylaşmak için daha fazla zaman kaybetmemeli. Bu kadar ciddi suçlamalar karşısında bu fırsat kaçmaz.” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya 4 Ağustos’ta düzenlenen suikast girişimini de hatırlatan Arreaza, ortaya koyulabilecek işbirliğinin her iki olayın aydınlatılması için kullanılmasını umduklarını kaydetti.

