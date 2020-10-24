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Kolombiya’da 3 gün yerin 60 metre altında mahsur kalan 3 madenci kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 00:02 | Son Güncelleme

Kolombiya’da bir kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu 3 gün boyunca yerin 60 metre altında mahsur kalan 3 madenci kurtarıldı.Kolombiya’nın Tuta kasabasında bulunan kömür madeninde 20 Ekim’de göçük meydana gelmiş ve 3 madenci yerin 60 metre altına mahsur kalmıştı.Tuta Belediye Başkanı Yesid Soto yaptığı açıklamada, yerin 60 metre altında 3 gün boyunca mahsur kalan 3 madencinin kurtarıldığını duyurdu.

Kolombiya’da bir kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu 3 gün boyunca yerin 60 metre altında mahsur kalan 3 madenci kurtarıldı.
Kolombiya’nın Tuta kasabasında bulunan kömür madeninde 20 Ekim’de göçük meydana gelmiş ve 3 madenci yerin 60 metre altına mahsur kalmıştı.
Tuta Belediye Başkanı Yesid Soto yaptığı açıklamada, yerin 60 metre altında 3 gün boyunca mahsur kalan 3 madencinin kurtarıldığını duyurdu. Soto, 3 madencinin Salı gününden bu yana mahsur kaldığını ve diğer madencilerin 12 saatlik çalışma sonucunda arama-kurtarma ekipleri ile iletişime geçtiğini ifade etti. Başkan Soto, arama-kurtarma ekiplerinin önce madendeki suyu dışarı pompalamak için bir hortum kullandığını ardından bu hortum yardımı ile madencilere sıvı ve oksijen sağladıklarını açıkladı. Soto, ekiplerin madencileri kurtarmak için paralel bir tünel inşa ettiğini belirtti.
Belediye Başkanı Soto, kurtarılan madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklarken, "Bu kurtarmaya katılanlara minnettarız. Madenciler bir tıp merkezine gönderilecek. Madenlerde meydana gelen kazaların çoğunda insanlar ölüyor ama bu kez onlar iyi” dedi.

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