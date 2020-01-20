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  4. Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı

Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Kıtadaki ülkelerin terörizmle mücadeledeki koordinasyonunu artırmayı amaçlayan zirve, 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla başladı

BOGOTA (AA) - Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı başladı.

Konferans, ülkedeki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) 17 Ocak 2019'da 23 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısına hedef olan General Santander Polis Okulunun ev sahipliğinde yapılıyor.

Etkinliğin açılışında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Pompeo, Kolombiya hükümetinin, ülkede kasım 2019'da başlayan ve birkaç hafta süren genel grev protestoları karşısında kurduğu ulusal diyalog masasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kolombiya'nın kıtada özgürlükleri savunduğunu belirten Pompeo, bu ülkede meydana gelen her olayın ABD'yi de etkilediğini, dolayısıyla Kolombiya ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

- Kolombiya'daki Venezuelalılar

Pompeo, Kolombiya'nın, ekonomik ve siyasi krizden ötürü ülkelerini terk eden birçok Venezuelalıya ev sahipliği yapmasını takdir ettiklerini vurgulayarak, Venezuela'daki demokrasinin yeniden inşası için Kolombiya ve bölgedeki diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

- Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye de değinen Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Duque’nin birlikte çalışmaları sayesinde Koka üretiminde ciddi bir düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Devlet Başkanı Duque ise ülkesinin uyuşturucu ile mücadelesini vurgulayarak, Kolombiya’nın 2019'da yaptığı çalışmalarla koka üretiminin yanı sıra uyuşturucu üretiminde kullanılan laboratuvarların yok edilmesinde de rekor kırdığını anlattı.

- Terör saldırısının meydana geldiği yere çelenk bıraktılar

Duque ve Pompeo, basın toplantısının ardından Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ve diğer konuklarla geçen yılki terör saldırısının meydana geldiği yerde inşa edilen "Sonsuzluğa Açılan Pencereler" anıtının açılışını yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin de bulunduğu açılışta, Duque ve 25 ülkenin temsilcisi anıta çelenk bıraktı.

Terörizmle mücadelede kıtadaki ülkeler arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen konferansta, ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.

Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Komitesi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Terörizmle Mücadele Komisyonundan heyetlerin katıldığı konferansta, İspanya ve İsrail ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan muhalifler de gözlemci olarak bulunuyor.

Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nın ilki 2018'de Washington'da, ikincisi ise 2019'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Venezuela

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