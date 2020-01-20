Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı

BOGOTA (AA) - Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı başladı.

Konferans, ülkedeki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) 17 Ocak 2019'da 23 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısına hedef olan General Santander Polis Okulunun ev sahipliğinde yapılıyor.

Etkinliğin açılışında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Pompeo, Kolombiya hükümetinin, ülkede kasım 2019'da başlayan ve birkaç hafta süren genel grev protestoları karşısında kurduğu ulusal diyalog masasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kolombiya'nın kıtada özgürlükleri savunduğunu belirten Pompeo, bu ülkede meydana gelen her olayın ABD'yi de etkilediğini, dolayısıyla Kolombiya ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

- Kolombiya'daki Venezuelalılar

Pompeo, Kolombiya'nın, ekonomik ve siyasi krizden ötürü ülkelerini terk eden birçok Venezuelalıya ev sahipliği yapmasını takdir ettiklerini vurgulayarak, Venezuela'daki demokrasinin yeniden inşası için Kolombiya ve bölgedeki diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.