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Kolombiya’da FARC'ın muhaliflerinden saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Ülkenin Venezuela sınırındaki Arauca kenti kırsalında eski FARC militanlarınca düzenlenen saldırıda 2 asker öldü, 10 asker yaralandı

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silah bırakmayan militanlarının düzenlediği saldırıda 2 asker öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, eski FARC’ın barış anlaşmasına muhalif militanlar, ülkenin Venezuela sınırındaki Arauca kenti kırsalında devriye yapan askeri konvoya saldırdı.

Çatışmada 2 asker öldü, 3’ü ağır 10 asker yaralandı.

Kolombiya'da 2016 yılında eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC'ın lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Rodrigo Londono arasında imzalanan barış anlaşmasıyla yarım yüzyıldan uzun süren çatışmalar sona ermişti.

Bu süreçte devletin verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle birçok FARC militanı anlaşmayı tanımayarak silah bırakmamıştı.

Zaman zaman saldırılar düzenleyen FARC'ın muhalif unsurlarının sayısının 2 bin 500'ü geçtiği değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FARC'ın muhalifleri Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)

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