Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına ev yapımı krem

Koltuk altı kararması farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu yazı sayesinde Koltuk altı kararması nasıl geçer diye düşünmenize gerek kalmadan bembeyaz bir cildin keyfine varacaksınız. Koltuk altı kararması için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri hazırladık. Hadi inceleyelim! Koltuk Altı Kararması Nedir? Koltuk altında bulunan deri bazen koyu renkte olur. Koltuk altı kararması, estetik olarak kötü bir görüntü yaşatır. Özellikle yaz aylarında yazlık kıyafetlerde oldukça sıkıntı yaratır. Kozmetik mağazalarında koltuk altı kararması için beyazlatıcı kozmetik ürünleri satılır. Bu kozmetik ürünler yerine doğal çözümler kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Örneğin; koltuk altı kararması için krem kullanmak yerine doğal yöntemleri kullanabilirsiniz. Beyazlatma işlemini tüm koltuk altına uygulamadan önce küçük bir kısmın üzerinde deneyip, vücudunuzun tepkisini gözlemlemelisiniz. Koltuk Altı Neden Kararır? Epilasyon Hataları: En büyük yapılan hatalardan biri de; koltuk altındaki tüyleri jilet yardımıyla almaktır. Bu tüyleri jiletle tıraş etmek koltuk altı kararması için zemin hazırlar. Jilet, kıl diplerini koyulaştırır ve cildi tahriş eder. Zamanla kıl dipleri cilt altından görünmeye başlar. Cilt altından görünen kıl dipleri, koltuk altının çok daha koyu renk almasına neden olur. Sadece jilet değil aynı zamanda tüy dökücülerin içeriğindeki maddeler de cilde zarar verir ve kararmaya neden olur. Aynı şekilde ağda da ısıtılıp vücuda yapıştırıldığı için yanığa neden olarak koltuk altı rengini değiştirir.

Hormon Değişimleri: Menopoz, gebelik gibi dönemlerde meydana gelen hormon değişimleri melanin üretimini artırır ve leke oluşturur. Yoğun olarak toplandığı yer ise; koltuk altlarıdır. Sürtünme: Derinin kıyafetlerle sürtünmesi tahrişi oluşturur. Dar kıyafetleri bu sürtünmeye örnek olarak verebiliriz. Deri tahriş olduğunda, kendisini koruma altına alarak kalınlaşır. Özellikle aşırı kiloya sahip olan insanlarda daha fazla sürtünme olduğu için koltuk altı kararması sıkça görülür. Terlemeyi Önleyen Ürünler: Terlediğimizde sıkça kullandığımız kozmetik ürünleri koltuk altında kararmaya yol açar. Çünkü bu kozmetik ürünler içinde yoğun kimyasal madde barındırır. Bu ağır kokulu ürünler ter kokusunu ne kadar bastırsa da koltuk altı derisine zararlıdır. Böyle ağır maddeleri kullanmak yerine doğal ürünler kullanarak terleme sorununa çözüm bulabilirsiniz. Koltuk Altı Kararması Çözümleri Evde doğal yöntemler kullanarak koltuk altı kararması sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Koltuk altı kararması nasıl geçer diye merak ediyorsanız; bu çözümler tam da size göre!

Limon Kullanımı: Limon, içerisindeki asitler nedeniyle cildi beyazlatır. Limonun faydaları saymakla bitmez! Limon suyu cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulmanızı sağlar. Örneğin; koltuk altınızı temizledikten sonra limon suyu kullanarak yarım saat bekletip durulayın. Eğer bu uygulamayı her gün düzenli tekrar ederseniz çok kısa bir sürede koltuk altı bölgesinde kararmanın yok oluşunu ve rengin açıldığını gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca limonu şekerle karıştırarak peeling yapabilirsiniz. Bu sayede ölü derileriniz temizlenecektir. Yeni sıktığınız limon suyunu yarım bardağa boşaltın ve limon suyunun içine şeker ekleyin. Daha sonra koltuk altınıza masaj yaparak yedirin. 15 dakika bekleyin ve su ile durulayın.

Hindistan Cevizi Yağı: Koltuk altı rengini açmak için hindistan cevizi yağı çok önemlidir. İçeriğinde E vitaminin olması da cildi besleyerek daha iyi görünmesine neden olur. Hindistan cevizi yağını kozmetik mağazalarından temin edebilirsiniz. Hindistan cevizi yağıyla koltuk altınıza masaj yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca bu yağı durulamanız gerekmez. Elma Sirkesi: Elma sirkesi derideki bakterileri öldürür ve koku oluşumunu da engeller. Bu sayede koltuk altınız da beyazlar. Asit içeren bir yapısı olduğu için cildiniz ölü hücrelerden arınır. Şu konuya dikkat etmelisiniz; elma sirkesine cildiniz reaksiyon gösterebilir. Bu yüzden cildinizin küçük bir kısmında deneme yapmanızı öneririz. Eğer cildiniz bir reaksiyon göstermezse pamuk kullanarak koltuk altınıza masaj yapabilirsiniz. 15 dakika bekletip durulayabilirsiniz. Unutmayın, düzenli kullanmazsanız etkisi maalesef olmayacaktır. Patates: Patates doğal bir renk açıcıdır. Koltuk altınız için uygulayacağınız iki şekil vardır. Birincisi; bir dilim patates yardımıyla koltuk altınızı beşer dakika ovun. Daha sonra yıkayın. İkincisi; patatesin suyunu çıkarın ve koltuk altınıza sürün. 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Eğer günde 2 kere uygularsanız 7. günde etkisini göstermeye başladığını farkedeceksiniz.