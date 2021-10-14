Sivilce, böcek, ayakkabı... Roll-onların ter kokusuyla mücadele dışındaki enteresan kullanım alanları

Ter kokmamak için mutlaka düzenli olarak kullanılması gereken roll-onlar, birbirinden ilginç kullanım yöntemleriyle karşımıza çıkıyor. Roll-onlar; sivilcelere, ayakkabılara ya da ojelere de uygulanabiliyormuş! İşte karşınızda roll-onların farklı kullanım alanları...
Uzun süredir kurtulamadığınız sivilceler varsa, üzerlerine roll-on sürebilirsiniz. Roll-on, içerisinde bulunan maddeler sayesinde sivilceleri kurutur ve yok olmalarını sağlar. Yine de bu uygulamayı yapmadan önce dermatoloğa gitmenizi ve öncelikli olarak onun sunduğu yöntemleri uygulamanızı tavsiye ederiz.
Tıbbi olarak doğru bir davranış olur mu, bilemeyiz. Ancak böcek tarafından ısırılan bölgelere roll-on sürdüğünüzde acınız biraz olsun dinebilir.
Eğer ayaklarınız gün boyu ayakkabı içerisinde kalıyorsa, doğal olarak terleyip kokabilir. Bu sorunu engellemek için ayaklarınızı iyice temizleyip roll-on sürebilir, sonrasında da çoraplarınızı giyebilirsiniz. Bu sayede ayaklarınız daha az terler ve koku yaymaz.
Özellikle yeni alınan ayakkabılar ayaklarınızın arkasına vurabilir, sürtebilir ve yara yapabilir. Ayaklarınızı rahatsız eden bölgeye roll-on sürdüğünüzde, bu bölgedeki sürtünme azalır ve ayaklarınızın rahat etmesini sağlar.
Ojelerinizi silmek istiyorsunuz ama yanınızda aseton yok mu? Hiç dert değil! Eğer yanınızda roll-on varsa, ojelerinizi silebilirsiniz. Aseton kadar rahat bir yöntem olmasa da, acil bir durumda roll-onla işinizi görebilirsiniz.
Özellikle sıcak yaz aylarında, terleyen tek noktanız koltuk altlarınız olmayabilir. Göğüslerinizin altında da terler birikebilir ve bu sizi rahatsız edebilir. Duştan sonra roll-onunuzu göğüs altlarınıza sürüp, sıcak yaz günlerinde daha rahat edebilirsiniz.
Biraz kiloluysanız ve bacaklarınızda yağlanma varsa, iç bacak sürtünmesi şikayetiniz olabilir. Yürürken bacaklarınız birbirine sürtüp tahriş olabilir. Bu bölgelere roll-on sürmek, bacaklarınızdaki sürtünmeyi azaltarak daha rahat etmenizi sağlar. Erkekler de kasık bölgelerine bu yöntemi uygulayıp sürtünmeyi azaltabilir.
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