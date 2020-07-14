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Koltuk altı roll-onlarının farklı kullanımları sizi çok şaşırtacak! Sivilce, ayakkabı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle yaz aylarında çok sık terlediğimiz günlerde imdadımıza hemen roll-on yetişir. Çok terleyen biriysek çantamızda mutlaka deodorant bulundururuz. Hem sprey hem de stick formülleri bulunan deodorantların aslında birçoğumuz tarafından bilinmeyen farklı kullanım alanları da var. Peki, bunların kaçını biliyoruz? İşte koltuk altı roll-onların farklı kullanım alanları...

Koltuk altı roll-onlarının farklı kullanımları sizi çok şaşırtacak! Sivilce, ayakkabı...

Koltuk altı terlemelerini önlemek için kullandığımız roll-onlar aslında birçok farklı konuda hayatımızı kurtarıyor. Koltuk altı roll-onlarının farklı kullanım alanları ile ilgili yeni şeyler mi öğrenmek istiyorsunuz? O zaman yazımızı okumaya devam edin!

AYAKLARINIZA SÜREBİLİRSİNİZ

Eğer sık terleyen bir yapınız varsa ve ayaklarınız gün boyu ayakkabının içinde olduğu için kokuyorsa, eve geldiğinizde ayaklarınızı temizledikten sonra stick formdaki bir roll-onu ayak tabanınıza sürün ve ardından çoraplarınızı giyin. Bu sayede ayaklarınız hem daha az terler hem de etrafa kötü koku yaymaz.

AYAKKABILARINIZA SÜRÜN

Evet, evet yanlış duymadınız! Özellikle yeni bir ayakkabı aldığımızda ilk kullanımda genellikle ayaklarımızın arkasını vurur, acıtır ve yara yapar. Bunu önlemek için ayakkabılarınızın ayağını acıtan noktalarına koltuk altı roll-onu sürebilirsiniz. Bu ayakkabının ayağınızda oluşturduğu sürtünmeyi az da olsa azaltacak, ayakkabınızı daha rahat giymenize yardımcı olacaktır. Ayakkabınız genişledikten sonra zaten rahat rahat giyebilirsiniz.

OJELERİNİZİ SİLEBİLİRSİNİZ

Eğer yakınlarınızda aseton yoksa ve acilen ojelerinizi temizlemeniz gerekiyorsa ojenizi roll-on yardımıyla silebilirsiniz. Fakat bu noktada çok hızlı ve azimli olmanız gerekiyor.

BÖCEK ISIRMALARINI DAHA AZ ACIYLA ATLATABİLİRSİNİZ

Her ne kadar tıbbi anlamda doğru olup olmadığı ile ilgili kesin bir şey söyleyemesek de böcek ısırmalarının ardından ilgili bölgeye sürdüğünüz roll-on sayesinde acınızı az da olsa hafifletebilirsiniz. (Doktora danışmayı ihmal etmeyin.)

İÇ BACAK SÜRTÜNMELERİNİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

Hafif kiloluysanız ve bacaklarınızın etrafında bolca yağ varsa maalesef bacak sürtünmesi sorunundan da şikayetçisiniz demektir. Eğer etek giymeniz gerekiyorsa fakat bacaklarınızın birbirine sürtmesinden dolayı tahriş olacağını düşünüyorsanız koltuk altı roll-onu imdadınıza yetişecektir. Bu bölgeye sürdüğünüz roll-on sürtünmeyi azaltarak rahat etmenize yardımcı olur. Erkekler de kasık içlerine sürterek sürtünmeyi engelleyebilirler.

SİVİLCELERİNİZE ELVEDA DEYİN

Eğer yüzünüzde ya da bedeninizin bir bölümünde uzun zamandır kaybolmayan sivilceleriniz varsa koltuk altı roll-onunuzun içerisinde yer alan terlemeyi önleyen madde sayesinde sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz. Bu madde sayesinde sivilceleriniz kurur. Fakat biz yine de buna başvurmadan önce alanında uzman bir dermatoloğa gitmenizi öneriyoruz.

GÖĞÜS ALTI TERLEMELERİNİZİ ÖNLEYİN

Vücudumuzda terleyen tek bölge yalnızca koltuk altımız değil. Göğsümüzün altında yer alan bölge de özellikle yaz aylarında yoğun ter biriktirebilir ve bu ter bizi oldukça rahatsız eder. Bunu önlemek için koltuk altı roll-onunuzu göğüs altınızda terleyen yerlere de sürerek rahatlayabilirsiniz.

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