Koltuk altı roll-onlarının farklı kullanımları sizi çok şaşırtacak! Sivilce, ayakkabı...

Koltuk altı terlemelerini önlemek için kullandığımız roll-onlar aslında birçok farklı konuda hayatımızı kurtarıyor. Koltuk altı roll-onlarının farklı kullanım alanları ile ilgili yeni şeyler mi öğrenmek istiyorsunuz? O zaman yazımızı okumaya devam edin!

AYAKLARINIZA SÜREBİLİRSİNİZ

Eğer sık terleyen bir yapınız varsa ve ayaklarınız gün boyu ayakkabının içinde olduğu için kokuyorsa, eve geldiğinizde ayaklarınızı temizledikten sonra stick formdaki bir roll-onu ayak tabanınıza sürün ve ardından çoraplarınızı giyin. Bu sayede ayaklarınız hem daha az terler hem de etrafa kötü koku yaymaz.

AYAKKABILARINIZA SÜRÜN

Evet, evet yanlış duymadınız! Özellikle yeni bir ayakkabı aldığımızda ilk kullanımda genellikle ayaklarımızın arkasını vurur, acıtır ve yara yapar. Bunu önlemek için ayakkabılarınızın ayağını acıtan noktalarına koltuk altı roll-onu sürebilirsiniz. Bu ayakkabının ayağınızda oluşturduğu sürtünmeyi az da olsa azaltacak, ayakkabınızı daha rahat giymenize yardımcı olacaktır. Ayakkabınız genişledikten sonra zaten rahat rahat giyebilirsiniz.