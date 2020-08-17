Koltuk ve kıyafetlerdeki mürekkep lekesinden kurtulmak çok kolay! Saç spreyi, limon, süt...

Mürekkep lekesi sizi endişelendirmesin. Çünkü bu lekeyi çıkarmak mümkün! Ancak mürekkep lekesini bekletmemeye dikkat edin. Elinizi ne kadar çabuk tutarsanız lekeyi o kadar hızlı bir şekilde ortadan kaldırırsınız. Kıyafet ve koltuklarınızdaki mürekkep lekesini ovalamaktan kaçının ve size önereceğimiz yöntemlerden birini deneyin. İşte mürekkep lekesiyle savaşı kazanmanızı sağlayacak pratik bilgiler…
KIYAFETLERDEKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Süt
Süt, içeriği ve hafif asidik yapısı sayesinde mürekkep lekesini çözmeye yardımcı olur.
Mürekkebin üzerine önce bir kağıt havlu bastırarak fazlalığını alın.
Lekeli olan kıyafetinizi sıcak sütün içinde 5 - 6 saat kadar bekletin.
Sütün rengi değişirse sütü değiştirin.
Bu yöntemi özellikle elyaf, yün ve pamuk kıyafetlerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
Aseton
Aseton, fazla etkili olduğu için kumaşlara zarar verebilir. Ancak yine de renkli kıyafetler için kullanıma uygundur.
Bir pamuğa aseton dökün.
Lekenin üzerine tampon yaparak bastırın.
Leke tam olarak geçmediyse kıyafetinizi sabunlu suyun içinde birkaç saat bekleterek makinede yıkayabilirsiniz.
Metil Alkol
Metil alkolün çözücü özelliği olduğu için mürekkep lekesini çıkarmak için etkili bir yöntemdir.
Öncelikle bir bezi metil alkol ile ıslatın ve lekenin altına koyun.
Üzerine bir pamuk ile bastırın. Pamuk mürekkebi içine çekecektir.
Eğer leke tam anlamıyla çıkmıyorsa aynı asetonda olduğu gibi sabunlu suda bekletin ve makinede yıkayın.
Limon Suyu
Mürekkep lekesi ile baş etmenin en doğal yolu limon suyudur. Bu yöntemi uygulayabilmek için yarım limonun suyuna ve bir pamuğa ihtiyacınız var.
Öncelikle pamuğunuzu limon suyu ile ıslatın.
Sonra pamuğu lekenin üzerine bastırın.
Leke kaybolana kadar işlemi tekrarlayın.
Gerekirse pamuğunuzu değiştirin.
KOLTUKLARDAKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Koltuklarınızdaki mürekkep lekelerini çıkarmak için en etkili yöntem: saç spreyi! Saçma gibi geliyor olabilir ama saç spreyini doğrudan koltuktaki lekenin üzerine sıkıp bir süre beklettikten sonra nemli bir bez ile hafifçe ovalayın. Birkaç kez bu işlemi tekrarladığınızda lekenin tazeliğine de bağlı olarak mürekkep lekesinden kurtulacaksınız. Leke oluştuğu anda müdahale ederseniz çok kısa sürede mürekkep lekesi yok olacaktır.
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