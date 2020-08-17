Koltuk ve kıyafetlerdeki mürekkep lekesinden kurtulmak çok kolay! Saç spreyi, limon, süt...

Leke tam olarak geçmediyse kıyafetinizi sabunlu suyun içinde birkaç saat bekleterek makinede yıkayabilirsiniz.

Aseton, fazla etkili olduğu için kumaşlara zarar verebilir. Ancak yine de renkli kıyafetler için kullanıma uygundur.

Bu yöntemi özellikle elyaf, yün ve pamuk kıyafetlerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Lekeli olan kıyafetinizi sıcak sütün içinde 5 - 6 saat kadar bekletin.

Süt, içeriği ve hafif asidik yapısı sayesinde mürekkep lekesini çözmeye yardımcı olur.

Mürekkep lekesi sizi endişelendirmesin. Çünkü bu lekeyi çıkarmak mümkün! Ancak mürekkep lekesini bekletmemeye dikkat edin. Elinizi ne kadar çabuk tutarsanız lekeyi o kadar hızlı bir şekilde ortadan kaldırırsınız. Kıyafet ve koltuklarınızdaki mürekkep lekesini ovalamaktan kaçının ve size önereceğimiz yöntemlerden birini deneyin. İşte mürekkep lekesiyle savaşı kazanmanızı sağlayacak pratik bilgiler…

Metil Alkol

Metil alkolün çözücü özelliği olduğu için mürekkep lekesini çıkarmak için etkili bir yöntemdir.

Öncelikle bir bezi metil alkol ile ıslatın ve lekenin altına koyun.

Üzerine bir pamuk ile bastırın. Pamuk mürekkebi içine çekecektir.

Leke kaybolana kadar yeni pamukla uygulamaya devam edin.

Eğer leke tam anlamıyla çıkmıyorsa aynı asetonda olduğu gibi sabunlu suda bekletin ve makinede yıkayın.

Limon Suyu

Mürekkep lekesi ile baş etmenin en doğal yolu limon suyudur. Bu yöntemi uygulayabilmek için yarım limonun suyuna ve bir pamuğa ihtiyacınız var.

Öncelikle pamuğunuzu limon suyu ile ıslatın.

Sonra pamuğu lekenin üzerine bastırın.

Leke kaybolana kadar işlemi tekrarlayın.

Gerekirse pamuğunuzu değiştirin.

Sonra her zamanki gibi makinede yıkayın.

KOLTUKLARDAKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Koltuklarınızdaki mürekkep lekelerini çıkarmak için en etkili yöntem: saç spreyi! Saçma gibi geliyor olabilir ama saç spreyini doğrudan koltuktaki lekenin üzerine sıkıp bir süre beklettikten sonra nemli bir bez ile hafifçe ovalayın. Birkaç kez bu işlemi tekrarladığınızda lekenin tazeliğine de bağlı olarak mürekkep lekesinden kurtulacaksınız. Leke oluştuğu anda müdahale ederseniz çok kısa sürede mürekkep lekesi yok olacaktır.

