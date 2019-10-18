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KOLTUK YANDI, MARMARAY SEFERİ AKSADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 08:42 | Son Güncelleme

 - BAKIRKÖY Yenimahalle Marmaray Durağı yakınındaki bir köprü altında yanan koltuk seferlerin aksamasına neden oldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY Yenimahalle Marmaray Durağı yakınındaki bir köprü altında yanan koltuk seferlerin aksamasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat aksayan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normale döndü.
Bakırköy Yenimahalle durağı yakınlarında Marmaray'ın üstünden geçtiği alt geçitte bulunan eski bir koltuk henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark eden istasyon görevlileri Marmaray seferlerini kısa bir süreliğine durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evsizlere ait olduğu tahmin edilen yanan koltuğu kısa sürede söndürdü. Duraklarda da kısa süreli yoğunluk oluşurken, durakta "Teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" anonsları yapıldı. Müdahale boyunca her iki istikamette de durdurulan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normal akışına döndü. Güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Görüntü dökümü:
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-Duraktan görüntü
-Yapılan anons
-Yanan koltuktan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Marmaray seferlerinde aksama!Marmaray seferlerinde aksama!
Hayvanların kraliçesiHayvanların kraliçesi
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