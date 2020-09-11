Koltuklarda ulaşılması güç yerleri temizlemek için... En detaylı temizlik rehberi!

Koltuklarınızda oluşan inatçı lekeler ile başınız dertte mi? Ne yapacağınızı bilmeden koltuklar size, siz koltuklara bakarken mi buluyorsunuz kendinizi? Koltuklarınızın ulaşılması güç yerlerini nasıl temizleyeceğinizi bilemiyor musunuz? Aşağıda yer verdiğimiz detaylı temizlik rehberi ile pırıl pırıl koltuklara sahip olacaksınız.

KOLTUK TEMİZLİĞİNE BAŞLARKEN

Koltuk, kıvrımlı yerleri sebebi ile temizlemesi oldukça uğraştırıcı bir eşya. Silme işlemine geçmeden önce uygulamanız gereken bazı adımlar var.

İlk adım, koltuğun üzerinde biriken tozları süpürmekle başlar. Kabaca süpürdükten sonra sıra koltuğun ince birleşim yerlerine gelir. Süpürgenin ince uçlu ya da fırça ucundan yararlanarak kenar ve köşeleri, biye ve girintili-çıkıntılı bölgelerini rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Rulo şeklindeki tüy toplayıcılar ile evcil hayvanınızın dökülen tüylerinden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran tüy toplayıcı, kimi zaman süpürgeden daha iyi temizler.

Sert kıllı bir fırçanın yardımı ile koltuğun yüzeyine zarar vermeden koltuğunuzu fırçalayabilirsiniz. Fırçalama sonucunda, koltuğun yüzeyinde tüy ve toz görürseniz elektrik süpürgesi yardımınıza gelir.

KOLTUK TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR!