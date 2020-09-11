Koltuklarda ulaşılması güç yerleri temizlemek için... En detaylı temizlik rehberi!

Koltuklarınızda oluşan inatçı lekeler ile başınız dertte mi? Ne yapacağınızı bilmeden koltuklar size, siz koltuklara bakarken mi buluyorsunuz kendinizi? Koltuklarınızın ulaşılması güç yerlerini nasıl temizleyeceğinizi bilemiyor musunuz? Aşağıda yer verdiğimiz detaylı temizlik rehberi ile pırıl pırıl koltuklara sahip olacaksınız.
KOLTUK TEMİZLİĞİNE BAŞLARKEN
Koltuk, kıvrımlı yerleri sebebi ile temizlemesi oldukça uğraştırıcı bir eşya. Silme işlemine geçmeden önce uygulamanız gereken bazı adımlar var.
İlk adım, koltuğun üzerinde biriken tozları süpürmekle başlar. Kabaca süpürdükten sonra sıra koltuğun ince birleşim yerlerine gelir. Süpürgenin ince uçlu ya da fırça ucundan yararlanarak kenar ve köşeleri, biye ve girintili-çıkıntılı bölgelerini rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
Rulo şeklindeki tüy toplayıcılar ile evcil hayvanınızın dökülen tüylerinden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran tüy toplayıcı, kimi zaman süpürgeden daha iyi temizler.
KOLTUK TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR!
Koltuklarınızı temizlerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır. Bu noktalar:
Lekeleri çıkarmak için bastırarak temizlemeniz, koltuğun kumaşının yıpranması ya da renginin solması ile sonuçlanır. Doğru ürünler ile yapılan hafif hareketler sayesinde de inatçı lekelerden kurtulabileceğinizi unutmayın!
Koltuklarınızın kumaş etiketini mutlaka okumanızda fayda var. Yazılı talimatlar doğrultusunda temizlediğinizde, pırıl pırıl koltuklara kavuşabilirsiniz.
Tercih edeceğiniz deterjanın renk ağartıcı özelliği olmamasına dikkat edin! Deterjanın çözünmüş olması oldukça önemli bir faktör. Aksi taktirde, lekelerden kurtulurken rengi solmuş bir koltuğa sahip olabilirsiniz.
Elektrik süpürgesi ile süpürmeden silmemeniz gerekir. Doğrudan silmeniz durumunda, toz ve kirlerin koltuğun içine işlemesine ve geniş bir alana yayılmasına neden olabilirsiniz.
KUMAŞA GÖRE TEMİZLİK
Koltuklarınızın kumaş cinsini tanımanız, doğu temizlik yöntemlerini seçebilmenizi kolaylaştırır.
Koltuk minderlerinin kumaşı çıkarılabilirse, çamaşır makinesi en büyük yardımcınız olur. Kumaşı yavaş ve dikkatli bir şekilde çıkarıp makinede yıkayabilirsiniz.
Minderlerinizin kumaşının çıkmaması her şeyin sonu değil! Evde hazırlayabileceğiniz pratik karışımlar sayesinde koltuklarınızı silebilir ve inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.
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