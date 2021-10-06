Koltuklarınızı yeni gibi gösterecek uygun fiyatlı örtü, şal, kırlent modelleri

Yaşam alanınız için koltuk takımı alışverişi yaparken tüm dekorasyon dergilerini karıştırır, tüm mobilya mağazaları gezer, okunmadık uzman görüşü bırakmazsınız. Hemen koltukları aldıktan sonraki birkaç hafta içinde ise yeni ihtiyaçlarınız ortaya çıkmıştır bile: Dökülüp saçılan yiyeceklere karşı koruyucu bir koltuk örtüsü, televizyon izlerken üzerinize çekmek için örgü bir battaniye, daha rahat hissetmek için birkaç ilave yastık. Sözün özü; salonunuzun ya da oturma odanızın dekorasyonunu mobilyalar değil şal, örtü, kırlent gibi pahada daha hafif aksesuarlar belirler. Siz de asla kumaş parçası deyip geçmeyin, en çok vakit geçirdiğiniz yaşam alanlarını hemen şimdi göz zevkinize en uygun hale getirin. Koltuk üstünde kullanabileceğiniz en cazip fiyatlı ve en şık aksesuarlar burada:

Bej ve beyazın muhteşem uyumu

Bej ve beyaz gibi açık renkler, her türlü mobilyaya ve duvar dekorasyonuna uygun oldukları için koltuk örtüsünde ilk tercihiniz olmalı. Koltuğunuzu kolçaklarına kadar saran şık ve yumuşacık bir örtüye her zaman ihtiyacınız var. Özellikle kalabalık duvarlarınız varsa ya da koltuk üzerinde çok sayıda kırlente yer veriyorsanız; koltuk örtünüzde sadelikten şaşmayın.,

Hem renkleri hem de desenleri ile çok zarif bir koltuk örtüsü alternatifini sizin için Madame Coco'dan seçtik. Madame Coco Sherly koltuk örtüsü; 160x250 cm ölçüleri ile ortalama bir ikili koltuğu tamamen kaplayabilir. Pamuk ve polyester içeriğe sahip olan örtü, koltuklarınızda yüksek kalite ve estetik vadediyor.

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Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi: Uzun tüylü koltuk şalı

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Soğuk havalarda sıcak bir kahve ya da tazecik ıhlamur eşliğinde köşenize çekilmeyi seviyorsanız, doğru yerdesiniz. Evde zaman geçirmekten hoşlanan herkes için, upuzun yumuşak tüyleri olan bir koltuk şalı huzuru çağrıştıracaktır.

Sizin için seçtiğimiz BC Home imzalı beyaz Tibet uzun tüylü koltuk şalı; 90x140 cm ölçülerinde. Koltuğunuzun havasını anında değiştiren bu beyaz şal aynı zamanda anti-alerjik özelliğe sahip. Eğer evde bir kediniz varsa, büyük ihtimalle bu cazip aksesuarı sizden önce sahiplenmeye çalışacaktır.

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Bir kırlent değişir, tüm ev değişir

Sadece bir kırlent kılıfının değişmesi bile yaşam alanınıza bambaşka bir hava katabilir. Sonbaharda sarı ve hardal tonları, yılbaşı yaklaşırken kırmızılar ya da yaz gelirken lila ve pembeler gibi; dönemin ruhunu tamamen kırlentlerinize yansıtabilirsiniz. Üstelik yeni nesil kırlent kılıfları sadece renk bakımından değil desen bakımından da çok zengin seçeneklere sahip.

Sizin için seçtiğimiz sarı ve gri tonlarındaki kırlent kılıfı Erenev imzası taşıyor. Şal desenli kılıfın fermuar özelliği sayesinde sık sık elde ya da çamaşır makinesinde yıkanabilme imkanı var.

43x43 cm ölçülerindeki zarif kırlent kılıfı için hemen tıklayın.

Mavilere gönül verenler için her mevsim yaz

Yaz kış fark etmeksizin "Atın beni denizlere" diyorsanız, engin mavilikleri evinize taşımanın vakti gelmiş demektir. Mavilere gönül verenler için çapa, yelken ya da dümen gibi çok sayıda figür birbirinden şık kırlentlerin üzerinde sergilenebiliyor.

Sizin için seçtiğimiz üç parçalık Ann Ross kırlent setinin avantajlı yanı, ürünlerin kendinden dolgulu olması. Böylece kırlentin iç dolgusuna ve kılıf bölümüne ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Desenleriyle birbirini tamamlayan kırlentler 40x40 cm ölçülerinde.

Tamamı polyester içeriğe sahip, silikon elyaf dolgulu kombin kırlent seti için tıklayabilirsiniz.

O zaman renk o zaman dans

Pozitif tonlara evinizde daha çok yer vermenin harika bir sonucu var: Pozitif olmak! Siz pembeleri, turuncuları, püskülleri, saçakları evinize taşıyın onlar da size fazladan mutluluk ve umut taşısın. Koltuk şalı seçerken uçuk kaçık renklerden ve desenlerden ilham almak sizi korkutmamalı.

İşte karşınızda Madame Coco kalitesiyle, Allaire pembe turuncu koltuk şalı. 150x150 cm ölçülerindeki şalı dilerseniz koltuk örtüsü gibi mobilyanıza kaplamayı da düşünebilirsiniz.

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Dizlere battaniye: Hem dekoratif hem işlevsel

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Yumuşacık örgü bir battaniye kadar işe yarayan ve kış dekorasyonunda koltukları tamamlayan ikinci bir şey daha yok! Anneanne elinden çıkmış gibi sıcacık ve yumuşacık bir battaniye sizi bir anda eski günlere götürecek. Eğer sallanan sandalyeniz ya da berjer tabir edilen tekli koltuğunuz varsa battaniyeniz için doğru lokasyonu da buldunuz demektir! Daha ne olsun?

Betires Home koleksiyonundan sizin için seçtiğimiz örgü battaniye ekru tonlarında. 130x170 cm ölçülerindeki battaniyeyi sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz!

Yüzde yüz akrilik içeriğe sahip bu zarif şıklık için tıklayın.

Oturma odasında rahat etmek için kökten çözüm

Bekar evleri ile bebekli ya da çocuklu evler birbirinden çok farklı tarzlara sahip olabiliyor. Tüm evlerin ortak özelliği ise oturma odasının çok çabuk dağılması ve kirlenmesi! Bu odada yiyor, içiyor, oyun oynuyor kısaca yaşıyorsanız; koltuklarınızı koruma altına almanız da adeta bir mecburiyet.

Bürümcük standart koltuk örtüsü setini işte bu sebeple sizin için seçtik. Likralı kumaşıyla son derece esnek yapıda olan örtü seti, farklı mobilyalara kolaylıkla uyum sağlayabilir.

Üçlü koltuk örtüsü, ikili koltuk örtüsü ve iki adet tekli koltuk örtüsü olmak dört parçadan oluşan sete buraya tıklayarak hemen sahip olun.

Kilimler her yerde

Kilimlerin sadece yerlere serildiği günler çok eskilerde kaldı. Artık kilim desenleri duvarlarda duvar örtüsü, koltuklarda koltuk örtüsü olarak karşımıza çıkıyor. Yatak başlığına kilim seren dekorasyon uzmanları bile var. Siz de evinizin en şık yerine, etnik motifleriyle şık bir kilim eklemek isterseniz bu alternatifi değerlendirin.

Sizin için seçtiğimiz Yastıkminder imzalı pamuk kilim desen dekoratif kanepe şalı, kahverengi tonlarında. Özellikle salon dekorasyonunuzda ahşap ve deriye yer veriyorsanız mutlaka bu modele yakından bakın.

Yeni kanepe şalınız bir tık uzağınızda.

Can dostlarına özel bir çözüm önerisi

Evcil hayvanlarla hayat hem çok eğlenceli hem de yerine göre çok zor. Özellikle de tüy dökme döneminde, koltuklarınız hala yeni gibi kalabilsin istiyorsanız kanepe kılıflarına göz atmanızda büyük fayda var. Sıvı geçirmeyen teknolojiye sahip kılıflar, dekoratif oldukları kadar işlevsel özellikleri ile de ön planda.

Ankaflex sıvı geçirmez üçlü koltuk kılıfı, her türlü kirden, sıvıdan ve tüyden korunan tertemiz koltuklar vadediyor.180x145 cm ölçülerindeki kılıfın ayrıca 48x48 cm ölçülerinde yan kolları var.

Alt tarafı kaydırmayan bu rahat koruyucu için tıklayın.

Çok amaçlı alışveriş sevenlere: Müslin örtü

Evde öyle bir kumaş olsun ki, yeri geldiğinde koltuğa yeri geldiğinde kanepeye uysun. Soğuk havalarda pike niyetine kullanılsın ama sıcak havalarda da terletmesin. Tüm bu dilekleri paylaşıyorsanız, çok şey istemediğinize emin olun. Aradığınız her şey müslin örtülerde mevcut.

Mai Home Tekstil imzalı yüzde yüz pamuk örtüyü sizin için seçtik. Hemen tıklayın, hem rengiyle hem de doğal yapısıyla müslin kumaş rahatlığını siz de yaşayın.

