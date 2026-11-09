Kombiyi açmadan önce bunu yapın: Petekleri daha çok ısıtacak 5 dakikalık yöntem

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte evlerde kombi ve merkezi ısıtma sistemleri yeniden kullanılmaya hazırlanıyor. Ancak yaz boyunca çalıştırılmayan kalorifer petekleri, ısıtma sistemi açıldığında beklenen performansı göstermeyebiliyor. Peteklerin bazı bölümlerinin soğuk kalması, odaların yeterince ısınmamasına neden olabiliyor. Tesisat uzmanı Joe Horton, bu sorunun yaygın nedenlerinden birinin peteklerde sıkışan hava olduğunu belirterek basit bir bakım işlemiyle ısınma verimliliğinin artırılabileceğine dikkat çekiyor.

PETEKLER NEDEN YETERİNCE ISINMAZ?

Able Group tesisat uzmanı Joe Horton'a göre kalorifer peteklerinde karşılaşılan yaygın sorunlardan biri, sistemde hava birikmesi. Peteklerin içinde sıkışan hava, sıcak suyun düzgün dolaşmasını engelleyerek bazı bölümlerin soğuk kalmasına yol açıyor.

Bir diğer sorun ise zamanla ısıtma tesisatında biriken tortu ve çamurlaşma. Bu birikintiler suyun dolaşımını kısıtlayarak peteklerin verimli şekilde ısınmasını zorlaştırabiliyor.

PETEKLERİN HAVASI NASIL ALINIR?

Peteklerde hava birikmesinden şüpheleniliyorsa ilk olarak havasının alınması öneriliyor. Bu işlem, tesisatın içindeki sıkışmış havanın tahliye edilmesini sağlayarak sıcak suyun petek içerisinde daha düzgün dolaşmasına yardımcı oluyor.

Petek havası almak için şu adımlar izlenebilir:

Isıtma sistemini kapatın: İşleme başlamadan önce kombiyi veya merkezi ısıtma sistemini kapatın. Peteklerin soğumasını bekleyin.

Hava alma vanasını bulun: Peteğin üst kısmında bulunan küçük hava alma vanasını tespit edin.

Kabı hazır tutun: Vananın altına su damlamasına karşı küçük bir kap veya bez yerleştirin.

Vanayı dikkatlice açın: Petek hava alma anahtarıyla vanayı yavaşça çevirin. İçeride biriken hava çıkarken tıslama sesi duyulabilir.

Suyun gelmesini bekleyin: Hava çıkışı sona erip vanadan kesintisiz su gelmeye başladığında vanayı yeniden kapatın. Aşırı sıkmamaya dikkat edin.

İşlem tamamlandıktan sonra ısıtma sistemi yeniden çalıştırılabilir. Kombili sistemlerde üretici talimatlarına uygun şekilde tesisat basıncı da kontrol edilmelidir.

PETEĞİN ÜSTÜ MÜ, ALTI MI SOĞUK? SORUNUN KAYNAĞI DEĞİŞEBİLİR

Peteklerin her bölümünün aynı sıcaklıkta olmaması, ısıtma sistemindeki farklı sorunlara işaret edebiliyor. Bu nedenle soğuk kalan bölgenin belirlenmesi önem taşıyor.

Peteğin üstü soğuk, altı sıcaksa: Genellikle petek içerisinde hava biriktiğini düşündürür. Hava alma işlemi sorunun giderilmesine yardımcı olabilir.

Peteğin üstü sıcak, altı soğuksa: Tesisatta tortu ve çamur birikmesi ihtimali bulunur. Bu durumda petek temizliği veya tesisat kontrolü gerekebilir.

SORUN DEVAM EDİYORSA UZMAN DESTEĞİ ALIN

Tesisat uzmanı Joe Horton, peteklerin yeterince ısınmaması durumunda hemen yenisiyle değiştirilmesi gerektiği düşüncesine kapılmamak gerektiğini belirtiyor. Hava alma işlemi birçok basit sorunu çözebilse de bazı durumlarda daha kapsamlı bir tesisat problemi bulunabiliyor.

Hava alındıktan sonra peteklerde soğuk bölgeler devam ediyorsa veya aynı sorun sık sık tekrarlanıyorsa bir uzmandan yardım alınması öneriliyor. Özellikle tesisatta tortu birikmesi gibi durumlarda profesyonel müdahale gerekebiliyor.