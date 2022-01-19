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Kolunu sevgilisi kırmıştı! Yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı: Arabamda buluştuk, üzerime çıktı

19.01.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kız arkadaşı Işıl Dalgıç'ın kolunu kıvırıp kırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Melih Gazi Ç., haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile birlikte 2 yıl ertelemeli 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edeceğini söyleyen Işıl Dalgıç "30 santimetrelik iki platin ve 40 santim uzunluğunda bir dikiş izi var'' dedi. Olay anını da anlatan Dalgıç, ''Benim arabamda buluştuk. Savcılığa gideceğimi söylediğimde boğazımı sıktı ve üzerime çıktı. Bir ara nefessiz kaldım'' şeklinde konuştu.

Kolunu sevgilisi kırmıştı! Yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı: Arabamda buluştuk, üzerime çıktı

Olay, 12 Ekim 2020'de Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Işıl Dalgıç ile erkek arkadaşı Melih Gazi Ç. arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Melih Gazi Ç. Işıl Dalgıç'ın sağ kolunu kıvırıp, kırılmasına neden oldu. Darp raporu alan Işıl Dalgıç, Melih Gazi Ç.'den şikayetçi oldu.

''IŞIL PANİK ATAK GEÇİRDİ, KENDİNE VURMAYA BAŞLADI''

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Melih Gazi Ç. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Geçen yıl haziran ayında görülen ilk duruşmada söz alan Melih Gazi Ç., kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "Tartışma anında müşteki bana vurmaya başlayınca ben kendimi korumaya çalıştım. O arada sanıyorum, Işıl panik atak geçirmeye başladı ve kendine vurmaya başladı. Ben de kendisine zarar vermesin diye ellerinden tuttum. O esnada kolu kırıldı. Müştekiyi kasten yaralamış değilim" dedi.

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''SAVCILIĞA GİDECEĞİMİ SÖYLEYİNCE BOĞAZIMI SIKTI''

Işıl Dalgıç ise sanığın paranoyaklık seviyesinde kıskanç olduğunu, kendisini daha önce de darbettiğini belirterek şöyle konuştu: "Sosyal medya üzerinden sürekli tehdit ediyordu. Bunun üzerine sanıkla yüz yüze konuşmak istedim, arabamla evinin yakınına gittim, benim arabamda buluştuk. Sanık canı istediği için bana mesaj attığını, tehdit ettiğini ve peşime adam taktığını söyledi. Hatta daha da ileriye gidip, bana sinkaflı sözler sarf etti. Savcılığa gideceğimi söylediğimde boğazımı sıktı ve üzerime çıktı. Bir ara nefessiz kaldım ve çırpındım. Sanığı üzerimden ittirmeye çalıştım, o esnada bileğimden tutup kolumu kıvırınca kolum kırıldı.”

Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporda da Işıl Dalgıç'ın yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, saptanan kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi.

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''TEK BAŞIMA SOKAĞA ÇIKAMIYORUM''

Davanın karar duruşması, dün İzmir 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Melih Gazi Ç., müşteki Işıl Dalgıç ile taraf avukatları katıldı. Hakim, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasını 2 yıl ertelemeli 10 ay hapse çevirdi.

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Karara tepki gösteren Işıl Dalgıç, "30 santimlik iki platin ve 40 santim uzunluğunda dikiş izi var. Hayatım boyunca da bunlarla yaşayacağım. Ancak buna rağmen sanık 10 ay gibi bir ceza aldı ve cezaevine de girmeyecek. Bu şekilde devam ettiği sürece, kadına şiddetin biteceğini düşünmüyorum. Sağ kolumu kullanan biriyim ve kırılan kolumu sol kolum kadar bile kullanamıyorum. Ömrümün sonuna kadar bu platinlerle ve bu durumla yaşamak zorundayım. Bunun yanı sıra psikolojik olarak da yıprandım. Tek başıma sokağa çıkmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı. Dalgıç'ın avukatı Sema Ayatar ise kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

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(DHA)

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