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İstanbul'da otelde dehşet! Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

19.01.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir adam, dışarıda tanıştığı kişiyi, kaldığı otele davet etti. Dehşet anları da bu dakikadan sonra yaşandı. Odasında misafir ettiği kişiyle tartışmaya başlayan yabancı uyruklu adam, çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklandı. O sırada can havliyle odadan çıkan adam, merdivenlerden kayarak düşerken, saldırgan ise yakalandı.

İstanbul'da otelde dehşet! Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Mohammad Ali Tajbakhsh akşam saatlerinde Cem A. isimli şahısla ve arkadaşıyla tanışarak arkadaş oldu. Dışarıda bir süre vakit geçirmelerinin ardından Cem A., Tajbakhsh’a kalacak yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Tajbakhsh, Cem A. ve arkadaşına kendisiyle otelde kalabileceklerini söyleyerek davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde semtte bulunan bir otele gelerek oda tutan 3 şahıs, alkol alarak sohbet etmeye başladı.

MİSAFİR ETTİĞİ ŞAHIS TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh’yı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı. Olayın ardından Cem A.’nın arkadaşı hızla odadan çıkarken, adam ise bağırarak can havliyle kendini dışarıya attı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri araya girerek tarafları ayırmasının ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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YARALI HALDE MERDİVENLERDEN KAYARAK DÜŞTÜ

Olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Cem A.’nın arkadaşı olaydan hemen sonra koşarak kaçıyor. Bıçaklanan adam can havliyle dışarıya çıkıyor. Otel görevlileri ise adamına yanına gelerek tarafları ayırmaya çalışıyor. Yaşanan arbede esnasında yaralanan adam merdivenlerden kayarak düşüyor. Ardından da taraflar ve otel görevlileri aşağıya iniyor. Saldırgan şahıs ise koşarak kaçıyor.

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POLİS BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mohammad Ali Tajbakhsh’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklanan adamla görüştükten sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, görüntülerden önce şahsın eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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(İHA)

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