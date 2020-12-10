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Komandolar Gaziantep'ten Suriye'ye dualarla uğurlandı

10.12.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Komandolar Gaziantep'ten Suriye'ye dualarla uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 50 komando, Barış Gücü Harekatı kapsamında dualarla Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

İslahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törene Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Müftüsü Fırat Kahraman ile komandoların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, verilen mücadele ile Amanoslarda sadece 4 terörist kaldığını belirterek, "Onlarında sonunun getirilmesi an meselesidir. Türkiye sınırları içerisinde kalan terörist sayısı ise 300 civarındadır. Bu başarı sahadaki güvenlik güçlerimizin, vatandaşlarımızın ve Devletimizin tüm birimlerinin ortaya koymuş olduğu ısrarlı, tutarlı mücadelenin bir sonucudur" dedi.

24 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendiğini hatırlatan Bekmez, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyeti ve güvenliği için olmazsa olmaz olan bu harekatın sonucunda oradaki terör yuvaları temizlenmiş, burada istikrarın sağlanması noktasında bir yapı oluşturuldu. Bölgede hayatın normale dönmesi ile alınan kararlar ile güvenliğin sağlanması o bölgede yapılacak olan saldırıların bertaraf edilmesi amacıyla bizim taburumuza da görev verilmiştir. Sağlanan istikrarı bozmak isteyen terör örgütü DEAŞ ve benzeri örgütlere karşı mücadele edilmektedir. Bu yıl içerisinde o bölgede meydana gelen 120 olayın yaklaşık üçte ikisi olay olmadan önlenmiştir. Komandolarımız orada 24 saat esasına göre fedakarca, kahramanca, canını esirgemeyerek ecdadından almış olduğu terbiye disiplin anlayışıyla ülkemizi, teşkilatımızı en üst seviyede temsil etmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz”

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Komando Marşı okunup, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Fırat Kahraman'ın yaptığı dua sonrası kurbanlar kesildi. Kesilen kurban kanları alınlarına sürülen komandolar marşlar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı. Uğurlama sırasında komandoların aileleriyle vedalaşmasında duygusal anların yaşandı.

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(DHA)

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