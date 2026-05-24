Kombiler kaldırılıyor, doğalgaz tamamen yasaklanıyor!

Yeni plan, Sébastien Lecornu tarafından duyuruldu. Hükümet, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve enerji güvenliğini güçlendirmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıyor.

Açıklanan hedeflere göre Fransa, 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve doğalgazın payını yüzde 60’tan yüzde 40’a düşürmeyi planlıyor. Buna karşılık temiz enerjinin toplam kullanım içindeki payının yüzde 60 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

MİLYAR EUROLUK DESTEK PAKETİ

Dönüşüm sürecini hızlandırmak için elektrifikasyon desteklerinin yıllık bütçesi 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya yükseltilecek. Hükümet, özellikle bina ısınma sistemlerinin dönüşümüne odaklanacak.

Planın en kritik adımlarından biri ise ısı pompası teknolojisinin yaygınlaştırılması. Her yıl 1 milyon adet Fransa üretimi ısı pompasının kurulması hedefleniyor. Bu sistem sayesinde hanelerde ısınma maliyetlerinin yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

DOĞALGAZA VEDA, ELEKTRİĞE TAM GEÇİŞ

Yeni düzenleme kapsamında 2050 yılına kadar 2 milyon sosyal konutun doğalgaz sistemlerinden tamamen çıkarılması planlanıyor. Böylece şehirlerin enerji altyapısında köklü bir dönüşüm yaşanacak.

Enerji dönüşümü yalnızca binalarla sınırlı kalmayacak. Sağlık çalışanları, hemşireler ve esnaflar için düşük maliyetli kiralama modeliyle 50 bin yeni elektrikli araç desteği sağlanacak.