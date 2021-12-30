Komik ve eğlenceli yılbaşı mesajları! Saçma, iğrenç esprili yılbaşı mesajları!

Yılbaşı her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanıyor. Yılbaşında sevenler bir araya geliyor, ayrı kalanlar ise birbirlerine kendilerini mesaj yolu ile hatırlatıyor. Komedi, eğlence ve iğrenç espiriden hoşlanan arkadaşlarınıza, aile üyelerinize haberimizdeki mesajlardan beğendiklerinizi yolalyabilirsiniz. İşte saçma, iğrenç esprili yılbaşı mesajları!

SAÇMA, İĞRENÇ ESPİRİLİ YILBAŞI MESAJLARI!

2021 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2022 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.

2021 de bitti 2022 de biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.

Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.

Kim bu dünyada yaparsa yılbaşını baş tacı, maazallah öteki dünyada girer g..tüne süslediği çam ağacı.

Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.

Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk, para getirsin. Getirmezse koy go.une gitsin. Daha 2023 var 2024 var.

Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.

Bu yılbaşı soğuk geçecek diyorlar... Sanki yılbaşı arada bir haziran ayına denk geliyor!

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.

2022'yi manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle.

İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl doğurdu.

2021'e elveda, 2022'ye merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.

Dertlerin ufacık, sevinçlerin kocaman olsun. Mutlu yıllar!

Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.

Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Herkesin yeni yılı kutlu olsun.

Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

2022 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi az yakıyor diye 50 geyik.

31 Aralık da kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar.

Koronayı şutlayın, yeni yılı kutlayın. Hoş geldin 2022!

Önemli duyuru: 1980'de içilen kahvelerin hatırı dolmuştur.

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileklerimle...

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2022 Cumartesi günü (yılbaşı) resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak yılbaşı hafta sonuna denk geldiğinden tatil süresi kısalmaktadır. 31 Aralık 2021 Cuma ise tatil değildir. Bu günde okullar açık olacak ve normal mesai süreci devam edecek.

